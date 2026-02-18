Посол заявил о готовности России использовать карты "Мир" в Таиланде

БАНГКОК, 18 фев - РИА Новости. Москва сохраняет желание и готовность реализовать проект по использованию карт "Мир" в Таиланде, сообщил в интервью РИА Новости посол России в этой стране Евгений Томихин.
«
"С российской стороны готовность и желание реализовать этот проект сохраняются, и это способствовало бы, наверно, дальнейшему росту числа российских туристов здесь, потому что безналичные расчеты на сегодня, конечно, это самый удобный вариант", - сказал РИА Новости глава российской дипмиссии в Таиланде.
Посольство России в Таиланде надеется на запуск карты "Мир" в стране
18 сентября 2025, 20:55
«
"Технически многое было готово к запуску этого проекта, и, если не ошибаюсь, даже тестовый платеж был осуществлен, но потом случилась пандемия ковида, туризм практически остановился, и решение вопроса было отложено", - рассказал агентству Томихин.
Глава дипмиссии РФ в Бангкоке констатировал, что и на сегодня вопрос пока еще не решен.
«
"Понятно, что сегодня есть проблема с банковскими транзакциями и, естественно, здесь возникают дополнительные сложности, которые требуют дополнительного обсуждения", - добавил посол РФ.
Туристов предупредили о мошенниках в Таиланде
Вчера, 14:17
Томихин отметил также, что на уровне общения бизнеса двух стран вопросы взаимных безналичных платежей активно обсуждаются и идет поиск решений.
«
"Должен сказать, правда, что и бизнес соответствующий не спит и разрабатывает самые разные алгоритмы по ведению платежей без наличной валюты. Мы знаем об этом и от наших туристов, и от наших соотечественников, которые здесь проживают. Самые разные схемы предлагаются. Которая из них будет наиболее эффективной, посмотрим. Мы по-прежнему предлагаем нашим таиландским друзьям вернуться к запуску проекта с картами "Мир", - сказал российский посол.
Эксперты рассказали, как россияне справляются без карт "Мир" в Таиланде
8 ноября 2022, 15:44