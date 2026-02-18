Посол заявил о готовности России использовать карты "Мир" в Таиланде

«

"Должен сказать, правда, что и бизнес соответствующий не спит и разрабатывает самые разные алгоритмы по ведению платежей без наличной валюты. Мы знаем об этом и от наших туристов, и от наших соотечественников, которые здесь проживают. Самые разные схемы предлагаются. Которая из них будет наиболее эффективной, посмотрим. Мы по-прежнему предлагаем нашим таиландским друзьям вернуться к запуску проекта с картами "Мир", - сказал российский посол.