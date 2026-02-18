https://ria.ru/20260218/svo-2075307874.html
Минцифры рассчитывает на переход на MAX в зоне СВО
Минцифры рассчитывает на переход на MAX в зоне СВО - РИА Новости, 18.02.2026
Минцифры рассчитывает на переход на MAX в зоне СВО
РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T20:43:00+03:00
2026-02-18T20:43:00+03:00
2026-02-18T20:46:00+03:00
технологии
россия
сергей боярский
госдума рф
telegram
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074962062_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_2930a8e41055f0fa05a2bceb716036e5.jpg
https://ria.ru/20260218/telegram-2075305573.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074962062_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_de3bfe8eb1dc3bedbbb0dad8eab00732.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, сергей боярский, госдума рф, telegram, общество
Технологии, Россия, Сергей Боярский, Госдума РФ, Telegram, Общество
Минцифры рассчитывает на переход на MAX в зоне СВО
Боярский: переход на MAX в зоне СВО произойдет в ближайшее время