В ГД получили разъяснения Минцифры по использованию Telegram в зоне СВО
20:25 18.02.2026
В ГД получили разъяснения Минцифры по использованию Telegram в зоне СВО
Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский сообщил, что получил официальные разъяснения от Минцифры РФ относительно использования...
В ГД получили разъяснения Минцифры по использованию Telegram в зоне СВО

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский сообщил, что получил официальные разъяснения от Минцифры РФ относительно использования Telegram в зоне проведения СВО.
"В связи с поступающими после заседания комитета вопросами относительно использования Telegram в зоне проведения СВО получил официальные разъяснения от Минцифры России", - написал Боярский в своем канале на платформе Max.
