Московский омбудсмен рассказала о поддержке семей участников СВО - РИА Новости, 18.02.2026
17:34 18.02.2026
Московский омбудсмен рассказала о поддержке семей участников СВО
Московский омбудсмен рассказала о поддержке семей участников СВО
общество
москва
россия
татьяна потяева
общество, москва, россия, татьяна потяева
Общество, Москва, Россия, Татьяна Потяева
Московский омбудсмен рассказала о поддержке семей участников СВО

Аппарат омбудсмена Москвы в 2025 году получил 499 обращений от семей бойцов СВО

© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Число обращений от участников СВО и членов их семей в аппарат уполномоченного по правам человека в Москве в 2025 году составило 499, они касаются различных тем - от реабилитации до поддержки школьников, рассказала московский омбудсмен Татьяна Потяева.
"За 2025 год практически 500 обращений, 499 мы получили от участников специальной военной операции и от членов их семей. Обращения совершенно разные, к примеру, по предоставлению реабилитационной программы для участника специальной военной операции", - рассказала Потяева журналистам на пресс-конференции "Защита интересов москвичей. Итоги работы".
Она отметила, что аппарат уполномоченного сотрудничает с центром поддержки участников СВО и их семей в Береговом проезде. Более того, в рамках договора ежемесячно члены аппарата уполномоченного ведут прием непосредственно в центре, там выделено специальное помещение.
"Большое количество обращений идет по социальной поддержке детей, обучающихся в наших образовательных учреждениях", - продолжила московский омбудсмен.
