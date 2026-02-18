Московский омбудсмен рассказала о поддержке семей участников СВО

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Число обращений от участников СВО и членов их семей в аппарат уполномоченного по правам человека в Москве в 2025 году составило 499, они касаются различных тем - от реабилитации до поддержки школьников, рассказала московский омбудсмен Татьяна Потяева.
"За 2025 год практически 500 обращений, 499 мы получили от участников специальной военной операции и от членов их семей. Обращения совершенно разные, к примеру, по предоставлению реабилитационной программы для участника специальной военной операции", - рассказала Потяева журналистам на пресс-конференции "Защита интересов москвичей. Итоги работы".
Она отметила, что аппарат уполномоченного сотрудничает с центром поддержки участников СВО и их семей в Береговом проезде. Более того, в рамках договора ежемесячно члены аппарата уполномоченного ведут прием непосредственно в центре, там выделено специальное помещение.
"Большое количество обращений идет по социальной поддержке детей, обучающихся в наших образовательных учреждениях", - продолжила московский омбудсмен.
По ее словам, обычно такие обращения поступают от семей, где отец ушел на СВО не из того субъекта РФ, в котором расположена школа.
"В школе обязательно должны дать меры социальной поддержки - бесплатные кружки, горячее питание бесплатное и так далее. Человек обращается, ему администрация школы на законных основаниях говорит: у нас нет никакой информации от социальных служб о том, что папа является участником специальной военной операции. А эта информация есть в другом субъекте", - пояснила Потяева.
Она добавила, что на сегодняшний день принято решение, что такая семья должна написать заявление в управляющий совет школы. Сейчас в каждой школе действует управляющий совет, и он, рассматривая эту историю, принимает положительное решение.
