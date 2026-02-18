https://ria.ru/20260218/svo-2075205355.html
ВС России ежесуточно оттесняют противника от госграницы
Войска группировки "Север" ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от госграницы России для обеспечения безопасности мирного населения, сообщило... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T14:15:00+03:00
2026-02-18T14:15:00+03:00
2026-02-18T17:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
россия
россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
Силы "Севера" ежесуточно продвигаются вперед и оттесняют ВСУ от госграницы РФ