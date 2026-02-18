Рейтинг@Mail.ru
ВС России ежесуточно оттесняют противника от госграницы
Специальная военная операция на Украине
 
14:15 18.02.2026 (обновлено: 17:14 18.02.2026)
ВС России ежесуточно оттесняют противника от госграницы
ВС России ежесуточно оттесняют противника от госграницы
Войска группировки "Север" ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от госграницы России для обеспечения безопасности мирного населения, сообщило... РИА Новости, 18.02.2026
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
2026
Боевая работа военнослужащих группировки войск «Север» в зоне СВО
россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
ВС России ежесуточно оттесняют противника от госграницы

Силы "Севера" ежесуточно продвигаются вперед и оттесняют ВСУ от госграницы РФ

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Войска группировки "Север" ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от госграницы России для обеспечения безопасности мирного населения, сообщило министерство обороны РФ.
"Войска ежесуточно продолжают продвигаться вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения. Главная цель – не дать противнику возможностей обстреливать и атаковать ударными БПЛА территории приграничных регионов", - говорится в сообщении.
Подразделения "Севера" продолжают расширение полосы безопасности
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасность
 
 
