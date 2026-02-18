ВС России ежесуточно оттесняют противника от госграницы

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Войска группировки "Север" ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от госграницы России для обеспечения безопасности мирного населения, сообщило министерство обороны РФ.

"Войска ежесуточно продолжают продвигаться вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения. Главная цель – не дать противнику возможностей обстреливать и атаковать ударными БПЛА территории приграничных регионов", - говорится в сообщении.