Подразделения "Севера" продолжают расширение полосы безопасности
Подразделения группировки "Север" продолжают расширение полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 18.02.2026
