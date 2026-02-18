Рейтинг@Mail.ru
Подразделения "Севера" продолжают расширение полосы безопасности - РИА Новости, 18.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:08 18.02.2026 (обновлено: 14:10 18.02.2026)
Подразделения "Севера" продолжают расширение полосы безопасности
Подразделения "Севера" продолжают расширение полосы безопасности - РИА Новости, 18.02.2026
Подразделения "Севера" продолжают расширение полосы безопасности
Подразделения группировки "Север" продолжают расширение полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 18.02.2026
харьковская область
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Харьковская область, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения "Севера" продолжают расширение полосы безопасности

Подразделения "Севера" продолжают расширение полосы безопасности под Сумами

© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Подразделения группировки "Север" продолжают расширение полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" продолжают расширение полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей", - говорится в сообщении.
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Войска "Юга" улучшили положение по переднему краю в зоне СВО
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Версия 2023.1 Beta
