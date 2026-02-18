Рейтинг@Mail.ru
"Все будет по-другому": в США раскрыли, что произойдет весной в зоне СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
02:43 18.02.2026 (обновлено: 09:20 18.02.2026)
"Все будет по-другому": в США раскрыли, что произойдет весной в зоне СВО
"Все будет по-другому": в США раскрыли, что произойдет весной в зоне СВО - РИА Новости, 18.02.2026
"Все будет по-другому": в США раскрыли, что произойдет весной в зоне СВО
Господство России в воздушных атаках в зоне специальной военной операции может определить катастрофу ВСУ уже этой весной, заявил экс-советник Пентагона Дуглас... РИА Новости, 18.02.2026
специальная военная операция на украине
"Все будет по-другому": в США раскрыли, что произойдет весной в зоне СВО

Полковник Макгрегор: удары России отныне сделали маневрирование ВСУ невозможным

Боевая работа расчета РСЗО "Ураган" в зоне СВО
Боевая работа расчета РСЗО Ураган в зоне СВО
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета РСЗО "Ураган" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Господство России в воздушных атаках в зоне специальной военной операции может определить катастрофу ВСУ уже этой весной, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью Дэниелу Дэвису, размещенному на его YouTube-канале.
«
"Эта весна будет отличаться от всех предыдущих. Но насколько все будет по-другому? <…> Россияне научились действовать в условиях, когда нанесение ударов с воздуха делает маневрирование ВСУ практически невозможным. А действий украинцев <…> оказалось недостаточно, чтобы спастись от уничтожения. Они растратили свои лучшие людские ресурсы на бессмысленные атаки и наступления, не имевшие ни единого шанса на успех", — рассказал военный.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
"Пришло время": на Западе заявили об уступке Зеленского перед переговорами
01:26
Ранее начальник генерального штаба Валерий Герасимов сообщил, что российская армия освободила 12 населенных пунктов за две недели февраля, несмотря на суровые зимние условия.
По сводкам Минобороны, за последние сутки войска нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики, обслуживающим ВСУ, уничтожив 1230 солдат противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
