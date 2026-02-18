МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Господство России в воздушных атаках в зоне специальной военной операции может определить катастрофу ВСУ уже этой весной, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью Дэниелу Дэвису, размещенному на его YouTube-канале.
«
"Эта весна будет отличаться от всех предыдущих. Но насколько все будет по-другому? <…> Россияне научились действовать в условиях, когда нанесение ударов с воздуха делает маневрирование ВСУ практически невозможным. А действий украинцев <…> оказалось недостаточно, чтобы спастись от уничтожения. Они растратили свои лучшие людские ресурсы на бессмысленные атаки и наступления, не имевшие ни единого шанса на успех", — рассказал военный.
Ранее начальник генерального штаба Валерий Герасимов сообщил, что российская армия освободила 12 населенных пунктов за две недели февраля, несмотря на суровые зимние условия.
По сводкам Минобороны, за последние сутки войска нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики, обслуживающим ВСУ, уничтожив 1230 солдат противника.
