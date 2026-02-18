https://ria.ru/20260218/sugroby-2075118862.html
Высота сугробов в Москве может побить февральский рекорд 1994 года
2026-02-18T09:04:00+03:00
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Высота сугробов в Москве после мощного снегопада может побить февральский рекорд 1994 года, когда снежный покров вырос до 72 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Ранее Тишковец
сообщил РИА Новости, что за сутки с четверга на пятницу в Москве
выпадет более 50% февральской нормы осадков и высота сугробов в пятницу может составить до 80 сантиметров.
"Мало того, есть вероятность, что будет побит рекорд сугробов 60-летней давности, когда 19 февраля 1966 года в столице было 64 сантиметра. Не исключен и рекорд для всего февраля: 72 сантиметра 1994 года", - рассказал Тишковец.