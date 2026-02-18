Высота сугробов в Москве может побить февральский рекорд 1994 года

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Высота сугробов в Москве после мощного снегопада может побить февральский рекорд 1994 года, когда снежный покров вырос до 72 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Мало того, есть вероятность, что будет побит рекорд сугробов 60-летней давности, когда 19 февраля 1966 года в столице было 64 сантиметра. Не исключен и рекорд для всего февраля: 72 сантиметра 1994 года", - рассказал Тишковец.