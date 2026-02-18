Суд продлил домашний арест гендиректору "Джема" Черкасову

Представитель бывшего продюсера "Руки Вверх!" Андрея Маликова ранее сообщал, что тот передал права на фонограммы "Джему" по договорам 2006 и 2008 годов, а сам он получил их от Жукова и Потехина по договорам 1996 года. "Джем" является ответчиком по нескольким искам Жукова, в которых он требует признать за ним авторские права на песни и смежные права на фонограммы.