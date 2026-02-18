https://ria.ru/20260218/sud-2075258541.html
Суд продлил домашний арест гендиректору "Джема" Черкасову
Тверской суд Москвы продлил домашний арест генеральному директору музыкального издательства "Джем" Андрею Черкасову до 20 мая по делу о мошенничестве, сообщили... РИА Новости, 18.02.2026
Происшествия, Москва, Сергей Жуков, Алексей Потехин, Московский городской суд
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Тверской суд Москвы продлил домашний арест генеральному директору музыкального издательства "Джем" Андрею Черкасову до 20 мая по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде.
Мосгорсуд
16 февраля перевел Черкасова из СИЗО под домашний арест.
"Продлен домашний арест до 20 мая", - сказали в пресс-службе инстанции.
Гендиректор и основной владелец "Джема" Черкасов в конце ноября 2025 года был арестован по делу о мошенничестве. Потерпевшими признаны основатели группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков
и Алексей Потехин
, сообщал РИА Новости представитель Жукова Петро Шекшеев. Вину Черкасов не признает.
Представитель бывшего продюсера "Руки Вверх!" Андрея Маликова ранее сообщал, что тот передал права на фонограммы "Джему" по договорам 2006 и 2008 годов, а сам он получил их от Жукова и Потехина по договорам 1996 года. "Джем" является ответчиком по нескольким искам Жукова, в которых он требует признать за ним авторские права на песни и смежные права на фонограммы.