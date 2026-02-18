Рейтинг@Mail.ru
16:56 18.02.2026
Суд продлил домашний арест гендиректору "Джема" Черкасову
Суд продлил домашний арест гендиректору "Джема" Черкасову
Тверской суд Москвы продлил домашний арест генеральному директору музыкального издательства "Джем" Андрею Черкасову до 20 мая по делу о мошенничестве, сообщили... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T16:56:00+03:00
2026-02-18T16:56:00+03:00
происшествия
москва
сергей жуков
алексей потехин
московский городской суд
происшествия, москва, сергей жуков, алексей потехин, московский городской суд
Происшествия, Москва, Сергей Жуков, Алексей Потехин, Московский городской суд
Суд продлил домашний арест гендиректору "Джема" Черкасову

РИА Новости: суд продлил домашний арест гендиректору "Джема" Черкасову до 20 мая

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Тверской суд Москвы продлил домашний арест генеральному директору музыкального издательства "Джем" Андрею Черкасову до 20 мая по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде.
Мосгорсуд 16 февраля перевел Черкасова из СИЗО под домашний арест.
"Продлен домашний арест до 20 мая", - сказали в пресс-службе инстанции.
Гендиректор и основной владелец "Джема" Черкасов в конце ноября 2025 года был арестован по делу о мошенничестве. Потерпевшими признаны основатели группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков и Алексей Потехин, сообщал РИА Новости представитель Жукова Петро Шекшеев. Вину Черкасов не признает.
Представитель бывшего продюсера "Руки Вверх!" Андрея Маликова ранее сообщал, что тот передал права на фонограммы "Джему" по договорам 2006 и 2008 годов, а сам он получил их от Жукова и Потехина по договорам 1996 года. "Джем" является ответчиком по нескольким искам Жукова, в которых он требует признать за ним авторские права на песни и смежные права на фонограммы.
