Суд в Москве отказал в УДО бывшему министру культуры Крыма
16:43 18.02.2026 (обновлено: 16:44 18.02.2026)
Суд в Москве отказал в УДО бывшему министру культуры Крыма
Люблинский районный суд Москвы отказал в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении бывшего министра культуры Крыма Веры (Арины) Новосельской, РИА Новости, 18.02.2026
Суд в Москве отказал в УДО бывшему министру культуры Крыма

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Люблинский районный суд Москвы отказал в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении бывшего министра культуры Крыма Веры (Арины) Новосельской, осужденной за получение взятки в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"В ходатайстве об условно-досрочном освобождении отказать", - сказал судья.
Экс-чиновница обратилась с прошением об УДО в январе.
Замоскворецкий суд Москвы в июле 2023 года приговорил её к 10 годам колонии по делу о получении взятки в 25 миллионов рублей. Позднее Мосгорсуд смягчил наказание до восьми лет лишения свободы.
По данным следствия, в 2018 году Новосельская получила от бенефициара ООО "Меандр" 25 миллионов рублей за общее покровительство при выполнении строительно-монтажных работ при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства. Ее арестовали в Москве 19 ноября 2021 года, вскоре глава Крыма Сергей Аксенов освободил Новосельскую от занимаемой должности.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Подмосковного прокурора обвинили в получении взятки земельными участками
13 февраля, 13:04
 
