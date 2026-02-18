Суд в Москве отказал в УДО бывшему министру культуры Крыма

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Люблинский районный суд Москвы отказал в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении бывшего министра культуры Крыма Веры (Арины) Новосельской, осужденной за получение взятки в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"В ходатайстве об условно-досрочном освобождении отказать", - сказал судья.

Экс-чиновница обратилась с прошением об УДО в январе.

Замоскворецкий суд Москвы в июле 2023 года приговорил её к 10 годам колонии по делу о получении взятки в 25 миллионов рублей. Позднее Мосгорсуд смягчил наказание до восьми лет лишения свободы.