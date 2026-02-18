https://ria.ru/20260218/sud-2075252321.html
Суд в Москве отказал в УДО бывшему министру культуры Крыма
Люблинский районный суд Москвы отказал в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении бывшего министра культуры Крыма Веры (Арины) Новосельской, РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T16:43:00+03:00
москва
происшествия
республика крым
сергей аксенов (политик)
московский городской суд
москва
республика крым
москва, происшествия, республика крым, сергей аксенов (политик), московский городской суд
Москва, Происшествия, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик), Московский городской суд
Суд в Москве отказал в УДО бывшему министру культуры Крыма
