Суд отложил заседание по делу Гуфа

НАРО-ФОМИНСК (Московская обл.), 18 фев - РИА Новости. Наро-Фоминский городской суд на 26 февраля отложил заседание по делу рэпера Гуфа (Алексея Долматова) для подготовки к последнему слову обвиняемых, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

По версии следствия, в октябре 2024 года Гуф и его приятель Геворк Саруханян во время ссоры в банном комплексе в деревне Малые Горки избили брата администратора и забрали его телефон стоимостью 68 тысяч рублей. Конфликт начался из-за съемки рэпера на телефон потерпевшего. Оба фигуранта вину не признают.