Суд отложил заседание по делу Гуфа
Суд отложил заседание по делу Гуфа - РИА Новости, 18.02.2026
Суд отложил заседание по делу Гуфа
Наро-Фоминский городской суд на 26 февраля отложил заседание по делу рэпера Гуфа (Алексея Долматова) для подготовки к последнему слову обвиняемых, передает... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T16:02:00+03:00
2026-02-18T16:02:00+03:00
2026-02-18T16:02:00+03:00
происшествия
россия
россия
происшествия, россия
Суд отложил заседание по делу Гуфа
РИА Новости: суд продолжит рассмотрение дела Гуфа 26 февраля
НАРО-ФОМИНСК (Московская обл.), 18 фев - РИА Новости. Наро-Фоминский городской суд на 26 февраля отложил заседание по делу рэпера Гуфа (Алексея Долматова) для подготовки к последнему слову обвиняемых, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Отложить судебное заседание на 26 февраля, 11.30", - огласила решение судья.
В среду прошли прения сторон, в ходе которых прокурор просила переквалифицировать действия фигурантов с пунктов "а, г" части 2 статьи 161 УК РФ
(грабеж) на часть 2 статьи 330 УК РФ (самоуправство, совершенное с применением насилия) и назначить обоим два года условно.
По версии следствия, в октябре 2024 года Гуф и его приятель Геворк Саруханян во время ссоры в банном комплексе в деревне Малые Горки избили брата администратора и забрали его телефон стоимостью 68 тысяч рублей. Конфликт начался из-за съемки рэпера на телефон потерпевшего. Оба фигуранта вину не признают.