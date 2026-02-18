В Мурманской области машинист автогидроподъемника получил условный срок

МУРМАНСК, 18 фев – РИА Новости. Суд в Мурманской области признал 39-летнего машиниста автогидроподъемника виновным в нарушении требований промышленной безопасности, из-за чего один рабочий погиб, двое тяжело пострадали, и назначил ему условный срок, сообщила Северо-западная транспортная прокуратура.

Как установили в суде, в ноябре 2023 года при строительстве моста через реку Тулому машинист допустил эксплуатацию подъемника с отключенными системами безопасности и нахождение на нем трех работников. Произошло аварийное складывание стрелы. Один человек погиб на месте, двое получили тяжкий вред здоровью.