В Мурманской области машинист автогидроподъемника получил условный срок
В Мурманской области машинист автогидроподъемника получил условный срок
2026-02-18T15:56:00+03:00
происшествия
мурманская область
россия
северо-западная транспортная прокуратура
В Мурманской области машинист автогидроподъемника получил условный срок
МУРМАНСК, 18 фев – РИА Новости. Суд в Мурманской области признал 39-летнего машиниста автогидроподъемника виновным в нарушении требований промышленной безопасности, из-за чего один рабочий погиб, двое тяжело пострадали, и назначил ему условный срок, сообщила Северо-западная транспортная прокуратура.
Как установили в суде, в ноябре 2023 года при строительстве моста через реку Тулому машинист допустил эксплуатацию подъемника с отключенными системами безопасности и нахождение на нем трех работников. Произошло аварийное складывание стрелы. Один человек погиб на месте, двое получили тяжкий вред здоровью.
"С учетом мнения государственного обвинителя Мурманской транспортной прокуратуры суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 217 УК РФ
и назначил один год восемь месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением грузоподъемными сооружениями, на три года", - говорится в сообщении.