В Мурманской области машинист автогидроподъемника получил условный срок - РИА Новости, 18.02.2026
15:56 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/sud-2075238661.html
В Мурманской области машинист автогидроподъемника получил условный срок
В Мурманской области машинист автогидроподъемника получил условный срок - РИА Новости, 18.02.2026
В Мурманской области машинист автогидроподъемника получил условный срок
Суд в Мурманской области признал 39-летнего машиниста автогидроподъемника виновным в нарушении требований промышленной безопасности, из-за чего один рабочий... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T15:56:00+03:00
2026-02-18T15:56:00+03:00
В Мурманской области машинист автогидроподъемника получил условный срок

Под Мурманском машинист гидроподъемника получил условный срок за смерть рабочего

МУРМАНСК, 18 фев – РИА Новости. Суд в Мурманской области признал 39-летнего машиниста автогидроподъемника виновным в нарушении требований промышленной безопасности, из-за чего один рабочий погиб, двое тяжело пострадали, и назначил ему условный срок, сообщила Северо-западная транспортная прокуратура.
Как установили в суде, в ноябре 2023 года при строительстве моста через реку Тулому машинист допустил эксплуатацию подъемника с отключенными системами безопасности и нахождение на нем трех работников. Произошло аварийное складывание стрелы. Один человек погиб на месте, двое получили тяжкий вред здоровью.
"С учетом мнения государственного обвинителя Мурманской транспортной прокуратуры суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 217 УК РФ и назначил один год восемь месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением грузоподъемными сооружениями, на три года", - говорится в сообщении.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
СК рассмотрит дело о гибели студента на траулере в Японском море
13 мая 2025, 03:34
 
ПроисшествияМурманская областьРоссияСеверо-Западная транспортная прокуратура
 
 
