Суд продлил арест основателю "Русагро"

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Мещанский суд Москвы продлил основателю "Русагро" Вадиму Мошковичу, обвиняемому в мошенничестве и получении взятки, арест до 26 марта, а всего - на срок до года, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

« "Ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей до 26 марта Мошковича и Басова удовлетворить", - огласила решение судья.

Мошкович и бывший гендиректор " Русагро " Максим Басов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. В мае 2025 года на Мошковича было возбуждено второе уголовное дело - о даче взятки экс-заместителю главы Тамбовской области Сергею Иванову . По версии следствия, бизнесмен передал бывшему вице-губернатору ружье. Оба дела объединены в одно производство.

Следствие настаивало на продлении ареста, мотивируя это тем, что иначе фигуранты могут скрыться. Прокурор добавил, что проведение экспертиз заняло много времени, волокиты он не усматривает.

Ранее стало известно об окончании бухгалтерской и лингвистической судебных экспертиз.

Адвокат Дмитрий Кравченко обратил внимание суда на то, что следствие отказалось изъять загранпаспорт Басова, который защита предлагала выдать правоохранительным органам сразу после ареста, "именно для того, чтоб указывать это в основаниях, что Басов может скрыться" в случае, если он выйдет из СИЗО.

Защита Мошковича вновь просила отпустить его под залог в размере один миллиард рублей, который готова была за него внести компания "Русагро".

Поддержать фигурантов пришли более 25 человек, все сидячие места в зале были плотно заполнены, при этом кондиционера или хотя бы вентиляции не оказалось.

По версии следствия, дело было возбуждено после заявления бенефициара " Солнечные продукты " Владислава Бурова. Он указывал, что представители ГК "Русагро" "под предлогом инвестирования" заключили с учредителем холдинга "Солнечные продукты" договор купли-продажи 85% акций холдинга по номинальной стоимости, а также договор переуступки прав требования, однако не исполнили свои обязательства, но завладели активами холдинга, которыми распорядились по своему усмотрению.