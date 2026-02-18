Рейтинг@Mail.ru
Суд продлил арест основателю "Русагро" - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:27 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/sud-2075232323.html
Суд продлил арест основателю "Русагро"
Суд продлил арест основателю "Русагро" - РИА Новости, 18.02.2026
Суд продлил арест основателю "Русагро"
Мещанский суд Москвы продлил основателю "Русагро" Вадиму Мошковичу, обвиняемому в мошенничестве и получении взятки, арест до 26 марта, а всего - на срок до... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T15:27:00+03:00
2026-02-18T15:27:00+03:00
происшествия
москва
тамбовская область
вадим мошкович
русагро
солнечные продукты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007677203_0:70:3072:1798_1920x0_80_0_0_614c73ca3d3d82ae57445c883337eaa9.jpg
https://ria.ru/20260131/sledstvie-2071398673.html
https://ria.ru/20250327/rusagro-2007696910.html
https://ria.ru/20250423/moshkovich-2012979610.html
москва
тамбовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007677203_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f6dff4b868d3b8ebea4a31e736e448b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, тамбовская область, вадим мошкович, русагро , солнечные продукты
Происшествия, Москва, Тамбовская область, Вадим Мошкович, Русагро , Солнечные продукты
Суд продлил арест основателю "Русагро"

Суд продлил арест основателю "Русагро" Вадиму Мошковичу до 26 марта

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВадим Мошкович
Вадим Мошкович - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Вадим Мошкович. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Мещанский суд Москвы продлил основателю "Русагро" Вадиму Мошковичу, обвиняемому в мошенничестве и получении взятки, арест до 26 марта, а всего - на срок до года, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
"Ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей до 26 марта Мошковича и Басова удовлетворить", - огласила решение судья.
Вадим Мошкович в суде - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Следствие по делу основателя "Русагро" завершилось
31 января, 11:00
Мошкович и бывший гендиректор "Русагро" Максим Басов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. В мае 2025 года на Мошковича было возбуждено второе уголовное дело - о даче взятки экс-заместителю главы Тамбовской области Сергею Иванову. По версии следствия, бизнесмен передал бывшему вице-губернатору ружье. Оба дела объединены в одно производство.
Следствие настаивало на продлении ареста, мотивируя это тем, что иначе фигуранты могут скрыться. Прокурор добавил, что проведение экспертиз заняло много времени, волокиты он не усматривает.
Ранее стало известно об окончании бухгалтерской и лингвистической судебных экспертиз.
Адвокат Дмитрий Кравченко обратил внимание суда на то, что следствие отказалось изъять загранпаспорт Басова, который защита предлагала выдать правоохранительным органам сразу после ареста, "именно для того, чтоб указывать это в основаниях, что Басов может скрыться" в случае, если он выйдет из СИЗО.
Максим Басов - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Экс-гендиректора "Русагро" арестовали по делу о мошенничестве
27 марта 2025, 14:59
Защита Мошковича вновь просила отпустить его под залог в размере один миллиард рублей, который готова была за него внести компания "Русагро".
Поддержать фигурантов пришли более 25 человек, все сидячие места в зале были плотно заполнены, при этом кондиционера или хотя бы вентиляции не оказалось.
По версии следствия, дело было возбуждено после заявления бенефициара "Солнечные продукты" Владислава Бурова. Он указывал, что представители ГК "Русагро" "под предлогом инвестирования" заключили с учредителем холдинга "Солнечные продукты" договор купли-продажи 85% акций холдинга по номинальной стоимости, а также договор переуступки прав требования, однако не исполнили свои обязательства, но завладели активами холдинга, которыми распорядились по своему усмотрению.
Вину фигуранты не признают.
Вадим Мошкович в суде - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Суд отказался выпустить основателя "Русагро" Мошковича из СИЗО
23 апреля 2025, 15:40
 
ПроисшествияМоскваТамбовская областьВадим МошковичРусагроСолнечные продукты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала