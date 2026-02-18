https://ria.ru/20260218/sud-2075153728.html
Суд продлил арест бывшему замгубернатора Курской области Дедову
Суд продлил арест бывшему замгубернатора Курской области Дедову
КУРСК, 18 фев - РИА Новости. Обвиняемому в хищениях бывшему заместителю замгубернатора Курской области Алексею Дедову на три месяца продлена мера пресечения в виде ареста, передает корреспондент РИА Новости из зала Ленинского суда Курска.
"Рассмотрев вопрос о мере пресечения Дедова
Алексея Владимировича... В удовлетворении ходатайства... об изменение в отношении Дедова меры пресечения на более мягкую в виде домашнего ареста - отказать. Суд постановил: меру пресечения... продлить на срок три месяца, то есть по 5 мая 2026 года", - заявил судья в ходе заседания.
Кроме того, суд продлил меру пресечения в виде домашнего ареста на три месяца Дмитрию Шубину, который обвиняется в посредничестве при взяточничестве в особо крупном размере.
"Мера пресечения в отношении Шубина Д.В. в виде домашнего ареста оставлена без изменения, по 5 мая 2026 года, с сохранением ограничений", - сообщили в объединенной пресс-службе судов по региону.
В начале февраля Генпрокуратура России
сообщила, что направила в суд дела экс-заместителей губернатора Курской области Алексея Смирнова
(с сентября 2024 года по май 2025 года был губернатором Курской области) и Алексея Дедова, обвиняемых в получении взяток на сумму свыше 20 миллионов рублей. По версии следствия, с июня 2022 по апрель 2023 года Дедов со Смирновым при посредничестве местного жителя Дмитрия Шубина получили взятки от представителей коммерческих организаций за общее покровительство, а также за заключение муниципальных контрактов и договоров подряда, связанных с капитальным ремонтом и строительством, в том числе фортификационных сооружений.