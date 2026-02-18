Суд продлил арест бывшему замгубернатора Курской области Дедову

КУРСК, 18 фев - РИА Новости. Обвиняемому в хищениях бывшему заместителю замгубернатора Курской области Алексею Дедову на три месяца продлена мера пресечения в виде ареста, передает корреспондент РИА Новости из зала Ленинского суда Курска.

"Рассмотрев вопрос о мере пресечения Дедова Алексея Владимировича... В удовлетворении ходатайства... об изменение в отношении Дедова меры пресечения на более мягкую в виде домашнего ареста - отказать. Суд постановил: меру пресечения... продлить на срок три месяца, то есть по 5 мая 2026 года", - заявил судья в ходе заседания.

Кроме того, суд продлил меру пресечения в виде домашнего ареста на три месяца Дмитрию Шубину, который обвиняется в посредничестве при взяточничестве в особо крупном размере.

"Мера пресечения в отношении Шубина Д.В. в виде домашнего ареста оставлена без изменения, по 5 мая 2026 года, с сохранением ограничений", - сообщили в объединенной пресс-службе судов по региону.