Стубб рассказал о влиянии на Трампа

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не стоит преувеличивать его влияние на американского лидера Дональда Трампа, с которым он играл в гольф, подчеркнув, что тот "сам себе хозяин".
В ходе интервью журналу Economist журналист напомнил Стуббу о его игре в гольф с Трампом весной 2025 года, утверждая, что вскоре после этого глава Белого дома стал более скептично настроен в отношении России. По словам журналиста, Стубб, кажется, обладает некоторым влиянием на Трампа, и после их игры в гольф многие сочли, что тот прислушался к финскому лидеру.
Стубба поставили на место после дерзкого заявления о России
14 февраля, 15:59
"Говорить, что президент Трамп прислушивается ко мне, было бы с моей стороны преувеличением. Он самый могущественный президент в мире. Он сам себе хозяин. Если я могу внедрить (ему в голову - ред.) одну идею из десяти, это уже хорошо", - заявил Стубб.
Финский лидер заявил, что пытался "серьезно и открыто" говорить с Трампом о "надежности России", добавив, что иногда тот прислушивается, а иногда - нет.
По мнению Стубба, американским лидером движет ряд своих собственных убеждений, которые сейчас проявляются во внутренней и внешней политике, он не из тех, на кого легко воздействовать.
Стубб присутствовал на встрече Трампа с лидерами европейских стран и Владимиром Зеленским в Белом доме 18 августа 2025 года. Финский президент тогда объяснил свое присутствие там протяженной границей Финляндии с Россией и историческим опытом между двумя странами.
Президент Финляндии ранее рассказал, что часто переписывается или созванивается с Трампом. Издание Wall Street Journal писало 13 августа 2025 года, что Стубб "сумел расположить" к себе Трампа во время совместной игры в гольф, после чего между лидерами стран установился регулярный контакт.
Стубб позвал Трампа сходить в сауну
20 января, 14:19