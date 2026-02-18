Стубб рассказал о влиянии на Трампа

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не стоит преувеличивать его влияние на американского лидера Дональда Трампа, с которым он играл в гольф, подчеркнув, что тот "сам себе хозяин".

В ходе интервью журналу Economist журналист напомнил Стуббу о его игре в гольф с Трампом весной 2025 года, утверждая, что вскоре после этого глава Белого дома стал более скептично настроен в отношении России . По словам журналиста, Стубб, кажется, обладает некоторым влиянием на Трампа, и после их игры в гольф многие сочли, что тот прислушался к финскому лидеру.

"Говорить, что президент Трамп прислушивается ко мне, было бы с моей стороны преувеличением. Он самый могущественный президент в мире. Он сам себе хозяин. Если я могу внедрить (ему в голову - ред.) одну идею из десяти, это уже хорошо", - заявил Стубб.

Финский лидер заявил, что пытался "серьезно и открыто" говорить с Трампом о "надежности России", добавив, что иногда тот прислушивается, а иногда - нет.

По мнению Стубба, американским лидером движет ряд своих собственных убеждений, которые сейчас проявляются во внутренней и внешней политике, он не из тех, на кого легко воздействовать.

Стубб присутствовал на встрече Трампа с лидерами европейских стран и Владимиром Зеленским в Белом доме 18 августа 2025 года. Финский президент тогда объяснил свое присутствие там протяженной границей Финляндии с Россией и историческим опытом между двумя странами.