Рейтинг@Mail.ru
Стубб рассказал о влиянии на Трампа - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:21 18.02.2026 (обновлено: 02:26 18.02.2026)
https://ria.ru/20260218/stubb-2075093152.html
Стубб рассказал о влиянии на Трампа
Стубб рассказал о влиянии на Трампа - РИА Новости, 18.02.2026
Стубб рассказал о влиянии на Трампа
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не стоит преувеличивать его влияние на американского лидера Дональда Трампа, с которым он играл в гольф,... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T02:21:00+03:00
2026-02-18T02:26:00+03:00
в мире
финляндия
россия
дональд трамп
владимир зеленский
александер стубб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926796005_0:174:3072:1902_1920x0_80_0_0_f2b2b2e93b3cee9aadf2c20f1727ac04.jpg
https://ria.ru/20260214/mema-2074394245.html
https://ria.ru/20260120/tramp-2069038299.html
финляндия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926796005_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_e90b6759b3c1c8855f6d359320a3e6d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, россия, дональд трамп, владимир зеленский, александер стубб
В мире, Финляндия, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Александер Стубб
Стубб рассказал о влиянии на Трампа

Президент Финляндии Стубб заявил, что Трамп сам себе хозяин

© AP Photo / Sergei GritsАлександр Стубб
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© AP Photo / Sergei Grits
Александр Стубб. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не стоит преувеличивать его влияние на американского лидера Дональда Трампа, с которым он играл в гольф, подчеркнув, что тот "сам себе хозяин".
В ходе интервью журналу Economist журналист напомнил Стуббу о его игре в гольф с Трампом весной 2025 года, утверждая, что вскоре после этого глава Белого дома стал более скептично настроен в отношении России. По словам журналиста, Стубб, кажется, обладает некоторым влиянием на Трампа, и после их игры в гольф многие сочли, что тот прислушался к финскому лидеру.
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Стубба поставили на место после дерзкого заявления о России
14 февраля, 15:59
"Говорить, что президент Трамп прислушивается ко мне, было бы с моей стороны преувеличением. Он самый могущественный президент в мире. Он сам себе хозяин. Если я могу внедрить (ему в голову - ред.) одну идею из десяти, это уже хорошо", - заявил Стубб.
Финский лидер заявил, что пытался "серьезно и открыто" говорить с Трампом о "надежности России", добавив, что иногда тот прислушивается, а иногда - нет.
По мнению Стубба, американским лидером движет ряд своих собственных убеждений, которые сейчас проявляются во внутренней и внешней политике, он не из тех, на кого легко воздействовать.
Стубб присутствовал на встрече Трампа с лидерами европейских стран и Владимиром Зеленским в Белом доме 18 августа 2025 года. Финский президент тогда объяснил свое присутствие там протяженной границей Финляндии с Россией и историческим опытом между двумя странами.
Президент Финляндии ранее рассказал, что часто переписывается или созванивается с Трампом. Издание Wall Street Journal писало 13 августа 2025 года, что Стубб "сумел расположить" к себе Трампа во время совместной игры в гольф, после чего между лидерами стран установился регулярный контакт.
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Стубб позвал Трампа сходить в сауну
20 января, 14:19
 
В миреФинляндияРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийАлександер Стубб
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала