Подозреваемый в стрельбе на хоккейном матче в США поддерживал нацизм

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе на хоккейном матче в городе Потакет (штат Род-Айленд) 56-летний трансгендер* Роберт Дорган открыто поддерживал нацистскую идеологию, выяснило РИА Новости, изучив его соцсети.

На фотографиях в Facebook ** на руке Доргана видна татуировка в виде черепа в стилистике, характерной для подразделений СС. В соцсети X подозреваемый комментировал посты с изображением Адольфа Гитлера . Кроме того, из его комментариев следует, что он поддерживал движение White pride - лозунг, используемый белыми националистами.

Как выяснило РИА Новости, в день стрельбы Дорган вступил в переписку в X с одним из пользователей, заявив, что не стоит удивляться, когда трансгендеры "сходят с ума", если их называют "жутковатыми".

По данным полиции, 16 февраля Дорган, который использовал женское имя Роберта Эспозито, открыл огонь во время хоккейного матча между командами двух школ. Погибли два человека из его семьи, трое получили тяжелые ранения. Подозреваемый, по данным правоохранительных органов, покончил с собой. Инцидент рассматривается как целенаправленное нападение, предположительно связанное с семейным конфликтом. Расследование продолжается.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ