https://ria.ru/20260218/strany-2075124734.html
Запад не хочет признавать конец доминирования, заявил российский посол
Запад не хочет признавать конец доминирования, заявил российский посол - РИА Новости, 18.02.2026
Запад не хочет признавать конец доминирования, заявил российский посол
Страны НАТО и Евросоюза отказываются принять объективные факты завершения доминирования Запада и наступления новой исторической эпохи, заявил посол России в... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T09:52:00+03:00
2026-02-18T09:52:00+03:00
2026-02-18T09:52:00+03:00
узбекистан
россия
алексей ерхов
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755618557_0:0:2993:1684_1920x0_80_0_0_cdffb44149f9b3dac1f253a6e1251c63.jpg
https://ria.ru/20260217/nato-2074868924.html
узбекистан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755618557_81:0:2810:2047_1920x0_80_0_0_f6548184b6692cf27607fea592f5af42.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
узбекистан, россия, алексей ерхов, нато
Узбекистан, Россия, Алексей Ерхов, НАТО
Запад не хочет признавать конец доминирования, заявил российский посол
Посол Ерхов: НАТО и ЕС не хотят признавать завершение доминирования Запада