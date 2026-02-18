https://ria.ru/20260218/starmer-2075149008.html
Стармер и Трамп обсудили женевские переговоры по Украине
Стармер и Трамп обсудили женевские переговоры по Украине - РИА Новости, 18.02.2026
Стармер и Трамп обсудили женевские переговоры по Украине
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор и обсудили ход трехсторонних переговоров в Женеве, сообщает РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T11:33:00+03:00
2026
