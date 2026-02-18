Рейтинг@Mail.ru
Стармер и Трамп обсудили женевские переговоры по Украине - РИА Новости, 18.02.2026
11:33 18.02.2026
Стармер и Трамп обсудили женевские переговоры по Украине
Стармер и Трамп обсудили женевские переговоры по Украине - РИА Новости, 18.02.2026
Стармер и Трамп обсудили женевские переговоры по Украине
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор и обсудили ход трехсторонних переговоров в Женеве, сообщает РИА Новости, 18.02.2026
Стармер и Трамп обсудили женевские переговоры по Украине

Стармер и Трамп обсудили по телефону переговоры в Женеве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Участники трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве
Участники трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Участники трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве. Архивное фото
ЛОНДОН, 18 фев – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор и обсудили ход трехсторонних переговоров в Женеве, сообщает в среду канцелярия британского премьера.
"Вчера вечером премьер-министр провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом… Лидеры обсудили продолжающиеся переговоры по достижению справедливого и прочного мира", - говорится в сообщении на сайте британского правительства.
Отель Интерконтиненталь в Женеве, где 17-18 февраля пройдет новый раунд переговоров представителей России, Украины и США - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
В отеле InterContinental угостили кофе журналистов, которые ждут переговоры
Вчера, 10:45
Лидеры также обсудили переговоры между США и Ираном по иранскому ядерному досье. Кроме того, в ходе разговора были упомянуты ситуация в секторе Газа и поставки гуманитарной помощи.
"Они обсудили продолжающиеся в Женеве переговоры между США и Ираном по иранской ядерной программе. Оба сошлись во мнении, что Иран никогда не должен иметь возможности разработать ядерное оружие", - сказано в сообщении.
В Женеве 17-18 февраля проходят переговоры для урегулирования на Украине. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер также принимают участие во встрече.
Отель Интерконтиненталь в Женеве во время проведения переговоров представителей России, США и Украины - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Меры безопасности в связи с переговорами в Женеве остаются усиленными
Вчера, 09:38
 
