Шадаев анонсировал запуск российского аналога Starlink

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Запуск российской низкоорбитальной группировки спутников связи "Рассвет", которая станет ответом системе Starlink Илона Маска, планируется в первом квартале 2026 года, уже создано 16 космических аппаратов, следует из презентации главы Минцифры РФ Максута Шадаева на заседании Госдумы, посвященном итогам работы министерства в 2025 году.