Шадаев анонсировал запуск российского аналога Starlink

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Запуск российской низкоорбитальной группировки спутников связи "Рассвет", которая станет ответом системе Starlink Илона Маска, планируется в первом квартале 2026 года, уже создано 16 космических аппаратов, следует из презентации главы Минцифры РФ Максута Шадаева на заседании Госдумы, посвященном итогам работы министерства в 2025 году.
В свою очередь запуск высокоорбитальной группировки спутников связи - на геостационарной орбите - планируется в 2029-2030 годах. На текущий момент начато строительство четырех космических аппаратов, отмечается в презентации.
Работы по спутниковой группировке "Рассвет" ведет компания "Бюро 1440". Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов рассказывал, что группировка "Рассвет" на первом этапе будет состоять из 300 космических аппаратов, на втором - из 950. Группировка обеспечит скорость передачи до одного гигабита в секунду и покрытие в любой точке мира, даже на Северном морском пути.
Россия вывела на орбиту спутники Ирана, Белоруссии и Эквадора
28 декабря 2025, 23:19