Шадаев анонсировал запуск российского аналога Starlink - РИА Новости, 18.02.2026
12:05 18.02.2026
Шадаев анонсировал запуск российского аналога Starlink
Шадаев анонсировал запуск российского аналога Starlink - РИА Новости, 18.02.2026
Шадаев анонсировал запуск российского аналога Starlink
Запуск российской низкоорбитальной группировки спутников связи "Рассвет", которая станет ответом системе Starlink Илона Маска, планируется в первом квартале... РИА Новости, 18.02.2026
технологии, россия, илон маск, максут шадаев, дмитрий баканов, госдума рф, роскосмос, starlink
Технологии, Россия, Илон Маск, Максут Шадаев, Дмитрий Баканов, Госдума РФ, Роскосмос, Starlink
Шадаев анонсировал запуск российского аналога Starlink

Шадаев: российский ответ Starlink запустят в первом квартале 2026 года

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМаксут Шадаев
Максут Шадаев - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Максут Шадаев. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Запуск российской низкоорбитальной группировки спутников связи "Рассвет", которая станет ответом системе Starlink Илона Маска, планируется в первом квартале 2026 года, уже создано 16 космических аппаратов, следует из презентации главы Минцифры РФ Максута Шадаева на заседании Госдумы, посвященном итогам работы министерства в 2025 году.
В свою очередь запуск высокоорбитальной группировки спутников связи - на геостационарной орбите - планируется в 2029-2030 годах. На текущий момент начато строительство четырех космических аппаратов, отмечается в презентации.
Работы по спутниковой группировке "Рассвет" ведет компания "Бюро 1440". Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов рассказывал, что группировка "Рассвет" на первом этапе будет состоять из 300 космических аппаратов, на втором - из 950. Группировка обеспечит скорость передачи до одного гигабита в секунду и покрытие в любой точке мира, даже на Северном морском пути.
Россия вывела на орбиту спутники Ирана, Белоруссии и Эквадора
28 декабря 2025, 23:19
 
ТехнологииРоссияИлон МаскМаксут ШадаевДмитрий БакановГосдума РФРоскосмосStarlink
 
 
