10:24 18.02.2026 (обновлено: 10:26 18.02.2026)
Цивилев рассказал об обсуждении строительства в Иране солнечных станций
Россия и Иран обсуждают строительство компаниями из России солнечных электростанций в Иране мощностью не менее 100 МВт, заявил журналистам министр энергетики РФ РИА Новости, 18.02.2026
в мире, иран, россия, сергей цивилев, москва
В мире, Иран, Россия, Сергей Цивилев, Москва
Цивилев рассказал об обсуждении строительства в Иране солнечных станций

ТЕГЕРАН, 18 фев - РИА Новости. Россия и Иран обсуждают строительство компаниями из России солнечных электростанций в Иране мощностью не менее 100 МВт, заявил журналистам министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
"Мы очень активно работаем с иранской стороной по возобновляемым источникам энергии, прежде всего, по солнечному батареям. Наша компания сотрудничает с Ираном по этому направлению. Я думаю, что мы в ближайшее время начнем реализовывать совместные проекты... Речь идет о строительстве солнечных электростанций в Иране "под ключ" общей установленной мощностью не менее 100 МВт", - сказал он.
Нефтеперерабатывающий комплекс имени Хосе Антонио Ансоатеги в штате Ансоатеги, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
"В беде". В США раскрыли, как удар по Ирану отразится на Западе и России
1 февраля, 05:08
 
В миреИранРоссияСергей ЦивилевМосква
 
 
