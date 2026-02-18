https://ria.ru/20260218/stantsiya-2075131892.html
Цивилев рассказал об обсуждении строительства в Иране солнечных станций
Цивилев рассказал об обсуждении строительства в Иране солнечных станций - РИА Новости, 18.02.2026
Цивилев рассказал об обсуждении строительства в Иране солнечных станций
Россия и Иран обсуждают строительство компаниями из России солнечных электростанций в Иране мощностью не менее 100 МВт, заявил журналистам министр энергетики РФ РИА Новости, 18.02.2026
Цивилев рассказал об обсуждении строительства в Иране солнечных станций
Цивилев: РФ и Тегеран обсуждают строительство в Иране солнечных электростанций