Лавров рассказал, как США пытаются вытеснить Россию с энергетических рынков - РИА Новости, 18.02.2026
23:49 18.02.2026
Лавров рассказал, как США пытаются вытеснить Россию с энергетических рынков
Лавров рассказал, как США пытаются вытеснить Россию с энергетических рынков
Россия в рабочей группе по экономике попытается понять, как желание США сотрудничать соотносится с попыткой вытеснить РФ с энергетических рынков, заявил глава... РИА Новости, 18.02.2026
2026
В мире, Россия, США, Иран, Сергей Лавров, Дональд Трамп
Лавров рассказал, как США пытаются вытеснить Россию с энергетических рынков

Лавров: США пытаются вытеснить Россию с мировых энергетических рынков

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Россия в рабочей группе по экономике попытается понять, как желание США сотрудничать соотносится с попыткой вытеснить РФ с энергетических рынков, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Министр обратил внимание на решение США запретить венесуэльским компаниям любые сделки с нефтью с участием лиц и компаний из России, Ирана, КНДР и Кубы.
"Если американцы искренне говорили нам: давайте урегулируем Украину и мы начнем взаимовыгодное сотрудничество, - то пока они нас пытаются вытеснить с мировых энергетических рынков", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Аль-Арабия".
"Мы договорились с американскими коллегами, помимо переговоров по военно-политическим вопросам, которые проходят в Женеве в расширенном составе, о создании двусторонней экономической рабочей группы. В рамках этой группы мы все эти вопросы будем обсуждать. Хотим понять, что такое взаимные выгоды в представлении администрации Дональда Трампа", - добавил он.
