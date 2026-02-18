https://ria.ru/20260218/ssha-2075343575.html
Лавров рассказал, как США пытаются вытеснить Россию с энергетических рынков
Лавров рассказал, как США пытаются вытеснить Россию с энергетических рынков - РИА Новости, 18.02.2026
Лавров рассказал, как США пытаются вытеснить Россию с энергетических рынков
Россия в рабочей группе по экономике попытается понять, как желание США сотрудничать соотносится с попыткой вытеснить РФ с энергетических рынков, заявил глава... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T23:49:00+03:00
2026-02-18T23:49:00+03:00
2026-02-18T23:49:00+03:00
в мире
россия
сша
иран
сергей лавров
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136527/61/1365276147_0:273:3076:2003_1920x0_80_0_0_e95a7af8588f38a8181e4a73d59c35fa.jpg
https://ria.ru/20260218/lavrov-2075329866.html
россия
сша
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136527/61/1365276147_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_229d6a57684012816a83e160536c2c6c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, иран, сергей лавров, дональд трамп
В мире, Россия, США, Иран, Сергей Лавров, Дональд Трамп
Лавров рассказал, как США пытаются вытеснить Россию с энергетических рынков
Лавров: США пытаются вытеснить Россию с мировых энергетических рынков