Такер Карлсон рассказал о задержании в Израиле

ВАШИНГТОН, 18 фев — РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон рассказал о своем задержании израильскими властями для допроса после записи интервью с послом США Майком Хакаби в Тель-Авиве.

"Мужчины, которые представились как сотрудники аэропорта, забрали наши паспорта, утащили нашего исполнительного продюсера в отдельную комнату и потребовали, чтобы он рассказал, о чем мы говорили", — передает его слова таблоид Daily Mail

Консервативный журналист назвал инцидент очень странным, отметив, что он и его команда уже покинули страну.

При этом израильское Управление аэропортов категорически отвергло информацию о задержании или допросе Карлсона, назвав беседу с ним "принятыми процедурами, которые время от времени применяются ко многим пассажирам".

Американское посольство в Израиле также опровергло заявление журналиста.

"Такер Карлсон проходил паспортный контроль, где ему задавали те же вопросы, что и многим другим посетителям Израиля, включая посла (Майкла) Хакаби и других дипломатов, в рамках обычного въезда и выезда из страны", — приводит Daily Mail заявление дипмиссии.

Ранее в феврале Карлсон обвинил посла в том, что тот не обеспечивает должной защиты христиан в Израиле . В ответ Хакаби, который много лет знаком с Карлсоном и работал с ним на телеканале Fox News, пригласил его в Израиль, чтобы обсудить все вопросы лично.