Такер Карлсон рассказал о задержании в Израиле
Такер Карлсон рассказал о задержании в Израиле - РИА Новости, 19.02.2026
Такер Карлсон рассказал о задержании в Израиле
Американский журналист Такер Карлсон рассказал о своем задержании израильскими властями для допроса после записи интервью с послом США Майком Хакаби в... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-18T23:32:00+03:00
2026-02-18T23:32:00+03:00
2026-02-19T00:43:00+03:00
Такер Карлсон рассказал о задержании в Израиле
Такер Карлсон рассказал о задержании в Израиле после интервью с послом США
ВАШИНГТОН, 18 фев — РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон рассказал о своем задержании израильскими властями для допроса после записи интервью с послом США Майком Хакаби в Тель-Авиве.
"Мужчины, которые представились как сотрудники аэропорта, забрали наши паспорта, утащили нашего исполнительного продюсера в отдельную комнату и потребовали, чтобы он рассказал, о чем мы говорили", — передает его слова таблоид Daily Mail
.
Консервативный журналист назвал инцидент очень странным, отметив, что он и его команда уже покинули страну.
При этом израильское Управление аэропортов категорически отвергло информацию о задержании или допросе Карлсона, назвав беседу с ним "принятыми процедурами, которые время от времени применяются ко многим пассажирам".
Американское посольство в Израиле также опровергло заявление журналиста.
"Такер Карлсон проходил паспортный контроль, где ему задавали те же вопросы, что и многим другим посетителям Израиля, включая посла (Майкла) Хакаби и других дипломатов, в рамках обычного въезда и выезда из страны", — приводит Daily Mail заявление дипмиссии.
Ранее в феврале Карлсон
обвинил посла в том, что тот не обеспечивает должной защиты христиан в Израиле
. В ответ Хакаби, который много лет знаком с Карлсоном и работал с ним на телеканале Fox News, пригласил его в Израиль, чтобы обсудить все вопросы лично.
В последние месяцы Карлсон значительно усилил критику Израиля, а также внешней политики США
на Ближнем Востоке, назвав безоговорочную поддержку Тель-Авива "вирусом разума". Он также обвинил Вашингтон в защите чужих границ и игнорировании интересов христиан в регионе.