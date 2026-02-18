Рейтинг@Mail.ru
Такер Карлсон рассказал о задержании в Израиле - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:32 18.02.2026 (обновлено: 00:43 19.02.2026)
https://ria.ru/20260218/ssha-2075340703.html
Такер Карлсон рассказал о задержании в Израиле
Такер Карлсон рассказал о задержании в Израиле - РИА Новости, 19.02.2026
Такер Карлсон рассказал о задержании в Израиле
Американский журналист Такер Карлсон рассказал о своем задержании израильскими властями для допроса после записи интервью с послом США Майком Хакаби в... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-18T23:32:00+03:00
2026-02-19T00:43:00+03:00
в мире
израиль
сша
тель-авив
такер карлсон
майк хакаби
сектор газа
палестина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771123975_789:359:1770:911_1920x0_80_0_0_56f0a92c121affd829e8739020895bfb.jpg
https://ria.ru/20260207/gaza-2072920565.html
https://ria.ru/20260128/karlson-2070840560.html
https://ria.ru/20260207/tramp-2072914923.html
израиль
сша
тель-авив
сектор газа
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771123975_320:184:1894:1365_1920x0_80_0_0_a0f4486477d21c930dc52277279624d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, тель-авив, такер карлсон, майк хакаби, сектор газа, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Тель-Авив, Такер Карлсон, Майк Хакаби, Сектор Газа, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Такер Карлсон рассказал о задержании в Израиле

Такер Карлсон рассказал о задержании в Израиле после интервью с послом США

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Журналист Такер Карлсон
Журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore /
Журналист Такер Карлсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 18 фев — РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон рассказал о своем задержании израильскими властями для допроса после записи интервью с послом США Майком Хакаби в Тель-Авиве.
"Мужчины, которые представились как сотрудники аэропорта, забрали наши паспорта, утащили нашего исполнительного продюсера в отдельную комнату и потребовали, чтобы он рассказал, о чем мы говорили", — передает его слова таблоид Daily Mail.
Палаточный лагерь беженцев в Хан-Юнисе на юге сектора Газа - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Восстановление Газы начнется с переселения людей, заявил посол США
7 февраля, 18:36
Консервативный журналист назвал инцидент очень странным, отметив, что он и его команда уже покинули страну.
При этом израильское Управление аэропортов категорически отвергло информацию о задержании или допросе Карлсона, назвав беседу с ним "принятыми процедурами, которые время от времени применяются ко многим пассажирам".
Американское посольство в Израиле также опровергло заявление журналиста.
Американский журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Карлсон предупредил о возможном распаде США
28 января, 18:35
"Такер Карлсон проходил паспортный контроль, где ему задавали те же вопросы, что и многим другим посетителям Израиля, включая посла (Майкла) Хакаби и других дипломатов, в рамках обычного въезда и выезда из страны", — приводит Daily Mail заявление дипмиссии.
Ранее в феврале Карлсон обвинил посла в том, что тот не обеспечивает должной защиты христиан в Израиле. В ответ Хакаби, который много лет знаком с Карлсоном и работал с ним на телеканале Fox News, пригласил его в Израиль, чтобы обсудить все вопросы лично.
В последние месяцы Карлсон значительно усилил критику Израиля, а также внешней политики США на Ближнем Востоке, назвав безоговорочную поддержку Тель-Авива "вирусом разума". Он также обвинил Вашингтон в защите чужих границ и игнорировании интересов христиан в регионе.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
СМИ раскрыли, зачем Трампу нужен Совет мира
7 февраля, 17:41
 
В миреИзраильСШАТель-АвивТакер КарлсонМайк ХакабиСектор ГазаПалестинаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала