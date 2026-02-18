https://ria.ru/20260218/ssha-2075327979.html
Лавров рассказал о возможной реализации проектов России и США
Лавров рассказал о возможной реализации проектов России и США - РИА Новости, 18.02.2026
Лавров рассказал о возможной реализации проектов России и США
Россия и США будут реализовывать взаимовыгодные проекты, когда "уберут с дороги" войну на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T22:19:00+03:00
2026-02-18T22:19:00+03:00
2026-02-18T22:24:00+03:00
россия
в мире
сша
сергей лавров
дональд трамп
джо байден
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072283348_0:86:2799:1660_1920x0_80_0_0_fdac1487ac10c02dcb8ed2969ccab4e3.jpg
https://ria.ru/20260218/es-2075328359.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072283348_70:0:2799:2047_1920x0_80_0_0_d7e561a3ec60579107db8edcac9b0616.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, сша, сергей лавров, дональд трамп, джо байден, украина
Россия, В мире, США, Сергей Лавров, Дональд Трамп, Джо Байден, Украина
Лавров рассказал о возможной реализации проектов России и США
Лавров: России и США придут к реализации проектов, когда закончится СВО