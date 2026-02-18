Рейтинг@Mail.ru
Трамп считает дипломатию приоритетной в вопросе Ирана, заявили в Белом доме - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:42 18.02.2026 (обновлено: 21:55 18.02.2026)
https://ria.ru/20260218/ssha-2075322710.html
Трамп считает дипломатию приоритетной в вопросе Ирана, заявили в Белом доме
Трамп считает дипломатию приоритетной в вопросе Ирана, заявили в Белом доме - РИА Новости, 18.02.2026
Трамп считает дипломатию приоритетной в вопросе Ирана, заявили в Белом доме
Президент США Дональд Трамп считает дипломатию приоритетным вариантом в отношениях с Ираном, несмотря на существование множества аргументов в пользу силового... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T21:42:00+03:00
2026-02-18T21:55:00+03:00
в мире
дональд трамп
иран
сша
каролин левитт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071219228_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3b1d197e196153ee5d1ab534ce0106d4.jpg
https://ria.ru/20260218/arakchi-2075247369.html
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071219228_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_867099ba7bbfd4edba94ac014df2ac90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дональд трамп, иран, сша, каролин левитт
В мире, Дональд Трамп, Иран, США, Каролин Левитт
Трамп считает дипломатию приоритетной в вопросе Ирана, заявили в Белом доме

Белый дом: Трамп считает дипломатию приоритетной в вопросе Ирана

© AP Photo / Allison RobbertПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© AP Photo / Allison Robbert
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает дипломатию приоритетным вариантом в отношениях с Ираном, несмотря на существование множества аргументов в пользу силового решения, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Что ж, есть много аргументов, которые можно привести в пользу нанесения удара по Ирану... Однако президент всегда был предельно ясен в том, что дипломатия всегда является его первым вариантом в отношении Ирана или любой другой страны по всему миру. Ирану было бы очень мудро заключить сделку с президентом Трампом", - сказала Левитт на брифинге.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Глава МИД Ирана обсудил с Гросси переговорный процесс с США
Вчера, 16:30
 
В миреДональд ТрампИранСШАКаролин Левитт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала