Лавров осудил запретительные шаги США против Кубы
17:57 18.02.2026 (обновлено: 18:05 18.02.2026)
Лавров осудил запретительные шаги США против Кубы
Лавров осудил запретительные шаги США против Кубы
в мире
россия
сергей лавров
гавана
сша
россия
гавана
сша
в мире, россия, сергей лавров, гавана, сша
В мире, Россия, Сергей Лавров, Гавана, США
Лавров осудил запретительные шаги США против Кубы

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья во время встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья во время встречи в Москве
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со своим кубинским коллегой Бруно Эдуардо Родригесом Паррильей осудил нелегитимные запретительные шаги США в отношении Гаваны, сообщило в среду российское внешнеполитическое ведомство.
"Российская сторона выступила с решительным осуждением нелегитимных запретительных шагов Вашингтона в отношении Гаваны, экономического и силового давления на кубинское государство, на граждан этой страны", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
Россия будет поддерживать Кубу в защите ее безопасности, заявил Лавров
В миреРоссияСергей ЛавровГаванаСША
 
 
