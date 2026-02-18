https://ria.ru/20260218/ssha-2075277043.html
Лавров осудил запретительные шаги США против Кубы
Лавров осудил запретительные шаги США против Кубы
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со своим кубинским коллегой Бруно Эдуардо Родригесом Паррильей осудил нелегитимные запретительные шаги... РИА Новости, 18.02.2026
Лавров осудил запретительные шаги США против Кубы
