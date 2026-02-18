Рейтинг@Mail.ru
США никогда не планировали вторжение в Гренландию, заявил глава Минэнерго - РИА Новости, 18.02.2026
17:23 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/ssha-2075266102.html
США никогда не планировали вторжение в Гренландию, заявил глава Минэнерго
США никогда не планировали вторжение в Гренландию, заявил глава Минэнерго - РИА Новости, 18.02.2026
США никогда не планировали вторжение в Гренландию, заявил глава Минэнерго
Соединенные Штаты никогда не планировали вторжение в Гренландию, несмотря на риторику американского президента Дональда Трампа по отношению к союзникам, заявил... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T17:23:00+03:00
2026-02-18T17:23:00+03:00
в мире
сша
европа
гренландия
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148600/90/1486009052_0:206:3076:1936_1920x0_80_0_0_60df11c58b257f90d857c01b4b6f86ba.jpg
https://ria.ru/20260217/rossiya-2074813985.html
https://ria.ru/20260214/grenlandiya-2074355291.html
сша
европа
гренландия
в мире, сша, европа, гренландия, дональд трамп
В мире, США, Европа, Гренландия, Дональд Трамп
США никогда не планировали вторжение в Гренландию, заявил глава Минэнерго

Глава Минэнерго Райт: США никогда не планировали вторжение в Гренландию

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Вид на Капитолий в в Вашингтоне
Вид на Капитолий в в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Вид на Капитолий в в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Соединенные Штаты никогда не планировали вторжение в Гренландию, несмотря на риторику американского президента Дональда Трампа по отношению к союзникам, заявил в среду министр энергетики США Крис Райт.
«
Трампа очень агрессивный стиль, но никогда не было даже возможности того, что США собирались вторгнуться в Гренландию", - сказал Райт журналистам после конференции во Французском институте международных отношений (IFRI).
17.02.2026
У России появилось то, о чем яростно мечтают США, но не получат никогда
17 февраля, 08:00
По его словам, геополитическая напряженность вокруг ситуации с Гренландией стала сигналом тревоги, однако европейским союзникам не стоит беспокоиться, поскольку США остаются надежным союзником. Райт также отметил, что жесткая риторика Вашингтона в действительности была направлена на укрепление Европы.
"Вся эта жесткая позиция США призвана добиться того, чтобы Европа имела более сильные вооруженные силы, более устойчивую энергетическую систему и более крепкую экономику - и тем самым была более сильным союзником", - добавил он.
При этом глава американского минэнерго подчеркнул, что Вашингтон не намерен использовать поставки энергоресурсов в качестве политического инструмента, заверив, что США будут надежным и стабильным поставщиком СПГ для Европы.
14.02.2026
Губернатор Калифорнии дал совет Дании из-за ситуации вокруг Гренландии
14 февраля, 10:49
 
