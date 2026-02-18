Вид на Капитолий в в Вашингтоне. Архивное фото

Вид на Капитолий в в Вашингтоне

США никогда не планировали вторжение в Гренландию, заявил глава Минэнерго

ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Соединенные Штаты никогда не планировали вторжение в Гренландию, несмотря на риторику американского президента Дональда Трампа по отношению к союзникам, заявил в среду министр энергетики США Крис Райт.

« "У Трампа очень агрессивный стиль, но никогда не было даже возможности того, что США собирались вторгнуться в Гренландию", - сказал Райт журналистам после конференции во Французском институте международных отношений (IFRI).

По его словам, геополитическая напряженность вокруг ситуации с Гренландией стала сигналом тревоги, однако европейским союзникам не стоит беспокоиться, поскольку США остаются надежным союзником. Райт также отметил, что жесткая риторика Вашингтона в действительности была направлена на укрепление Европы

"Вся эта жесткая позиция США призвана добиться того, чтобы Европа имела более сильные вооруженные силы, более устойчивую энергетическую систему и более крепкую экономику - и тем самым была более сильным союзником", - добавил он.