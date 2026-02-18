https://ria.ru/20260218/ssha-2075266102.html
США никогда не планировали вторжение в Гренландию, заявил глава Минэнерго
Глава Минэнерго Райт: США никогда не планировали вторжение в Гренландию
ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Соединенные Штаты никогда не планировали вторжение в Гренландию, несмотря на риторику американского президента Дональда Трампа по отношению к союзникам, заявил в среду министр энергетики США Крис Райт.
"У Трампа
очень агрессивный стиль, но никогда не было даже возможности того, что США
собирались вторгнуться в Гренландию", - сказал Райт журналистам после конференции во Французском институте международных отношений (IFRI).
По его словам, геополитическая напряженность вокруг ситуации с Гренландией
стала сигналом тревоги, однако европейским союзникам не стоит беспокоиться, поскольку США
остаются надежным союзником. Райт также отметил, что жесткая риторика Вашингтона
в действительности была направлена на укрепление Европы
"Вся эта жесткая позиция США призвана добиться того, чтобы Европа имела более сильные вооруженные силы, более устойчивую энергетическую систему и более крепкую экономику - и тем самым была более сильным союзником", - добавил он.
При этом глава американского минэнерго подчеркнул, что Вашингтон не намерен использовать поставки энергоресурсов в качестве политического инструмента, заверив, что США будут надежным и стабильным поставщиком СПГ для Европы.