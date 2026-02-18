Рейтинг@Mail.ru
Пентагон объявил тендер на создание спутников слежения - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:49 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/ssha-2075237641.html
Пентагон объявил тендер на создание спутников слежения
Пентагон объявил тендер на создание спутников слежения - РИА Новости, 18.02.2026
Пентагон объявил тендер на создание спутников слежения
Пентагон объявил конкурс на создание небольших космических спутников, которые смогут следить за другими спутниками на орбите и даже приближаться к ним, следует... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T15:49:00+03:00
2026-02-18T15:49:00+03:00
в мире
сша
россия
пит хегсет
сергей лавров
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411968_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9cc5f668e9666f5ed9dd787f027efd38.jpg
https://ria.ru/20260215/pentagon-2074460881.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411968_647:229:3072:2048_1920x0_80_0_0_3510aa894e03b6c2a4a93523667757d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, пит хегсет, сергей лавров, министерство обороны сша
В мире, США, Россия, Пит Хегсет, Сергей Лавров, Министерство обороны США
Пентагон объявил тендер на создание спутников слежения

Пентагон объявил конкурс на создание недорогих спутников наблюдения

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Пентагон объявил конкурс на создание небольших космических спутников, которые смогут следить за другими спутниками на орбите и даже приближаться к ним, следует из текста заявки, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Министерство войны запрашивает коммерческие предложения по созданию доступных и масштабируемых разведывательных систем для разведки не геостационарной орбите. Эти решения … должны предоставлять снимки высокого разрешения типа "космос-космос", и также точно классифицировать объекты", - говорится там.
Предпосылкой для поиска подобных спутников стал "критический пробел в способности (Министерства войны - ред.) следить за космосом" и, в частности, за "дружественными и недружественными спутниками на геостационарной орбите".
Согласно документу, Пентагон рассчитывает получить спутник, который будет готов к выведению на орбиту через два года после подписания контракта. Для запуска предлагается использовать коммерческие ракеты. Спутники должны уметь делать снимки других "с расстояние не ближе 10 километров".
Министр войны США Пит Хегсет заявил в начале февраля, что американские вооруженные силы должны контролировать космос.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что США активно ведут работу по размещению оружия в космосе и отказываются по предложению России договориться об отказе от таких действий, выступая лишь против размещения ядерного.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Пентагон может разорвать контракт с Anthropic, пишут СМИ
15 февраля, 05:43
 
В миреСШАРоссияПит ХегсетСергей ЛавровМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала