Пентагон объявил тендер на создание спутников слежения
Пентагон объявил конкурс на создание недорогих спутников наблюдения
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Пентагон объявил конкурс на создание небольших космических спутников, которые смогут следить за другими спутниками на орбите и даже приближаться к ним, следует из текста заявки, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Министерство войны запрашивает коммерческие предложения по созданию доступных и масштабируемых разведывательных систем для разведки не геостационарной орбите. Эти решения … должны предоставлять снимки высокого разрешения типа "космос-космос", и также точно классифицировать объекты", - говорится там.
Предпосылкой для поиска подобных спутников стал "критический пробел в способности (Министерства войны - ред.) следить за космосом" и, в частности, за "дружественными и недружественными спутниками на геостационарной орбите".
Согласно документу, Пентагон
рассчитывает получить спутник, который будет готов к выведению на орбиту через два года после подписания контракта. Для запуска предлагается использовать коммерческие ракеты. Спутники должны уметь делать снимки других "с расстояние не ближе 10 километров".
Министр войны США Пит Хегсет
заявил в начале февраля, что американские вооруженные силы должны контролировать космос.
Глава МИД РФ Сергей Лавров
ранее заявил, что США активно ведут работу по размещению оружия в космосе и отказываются по предложению России
договориться об отказе от таких действий, выступая лишь против размещения ядерного.