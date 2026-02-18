Рейтинг@Mail.ru
Захарова рассказала о месте Евросоюза в переговорах России и США - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:14 18.02.2026 (обновлено: 15:15 18.02.2026)
https://ria.ru/20260218/ssha-2075229559.html
Захарова рассказала о месте Евросоюза в переговорах России и США
Захарова рассказала о месте Евросоюза в переговорах России и США - РИА Новости, 18.02.2026
Захарова рассказала о месте Евросоюза в переговорах России и США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря о возможности предоставить европейцам места на переговорах РФ и США по урегулированию украинского... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T15:14:00+03:00
2026-02-18T15:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
мария захарова
евросоюз
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806868597_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_956347079f4f2da30d8c2557135b3494.jpg
https://ria.ru/20260218/peregovory-2075228103.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806868597_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_8d2d1440627f3b67759336d9c127c62d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, мария захарова, евросоюз, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Мария Захарова, Евросоюз, Мирный план США по Украине
Захарова рассказала о месте Евросоюза в переговорах России и США

Захарова: ЕС должен восстановить свой статус для участия в переговорах РФ и США

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря о возможности предоставить европейцам места на переговорах РФ и США по урегулированию украинского кризиса, заявила, что сначала Европейскому союзу надо восстановить статус тех, с кем можно говорить хотя бы "на ногах".
"Они (ЕС - ред.) свое реноме как людей, которым можно доверять, уничтожили. Им сначала надо каким-то образом восстановить свой статус в международных отношениях как партнеров или по крайней мере тех, с кем можно если не сразу за стол, то по крайней мере на ногах переговорить", - сказала Захарова на брифинге.
Герб России на здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
В Госдуме рассказали о расколе украинской делегации на переговорах в Женеве
Вчера, 15:12
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАМария ЗахароваЕвросоюзМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала