https://ria.ru/20260218/ssha-2075229559.html
Захарова рассказала о месте Евросоюза в переговорах России и США
Захарова рассказала о месте Евросоюза в переговорах России и США - РИА Новости, 18.02.2026
Захарова рассказала о месте Евросоюза в переговорах России и США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря о возможности предоставить европейцам места на переговорах РФ и США по урегулированию украинского... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T15:14:00+03:00
2026-02-18T15:14:00+03:00
2026-02-18T15:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
мария захарова
евросоюз
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806868597_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_956347079f4f2da30d8c2557135b3494.jpg
https://ria.ru/20260218/peregovory-2075228103.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806868597_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_8d2d1440627f3b67759336d9c127c62d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, мария захарова, евросоюз, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Мария Захарова, Евросоюз, Мирный план США по Украине
Захарова рассказала о месте Евросоюза в переговорах России и США
Захарова: ЕС должен восстановить свой статус для участия в переговорах РФ и США