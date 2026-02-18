МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. США провели значительную часть подготовительной работы по изучению сценариев возможной отмены санкций против РФ, пишет издание Economist со ссылкой на главу консалтинговой компании Risk Advisory Патрика Лорда.
"Многие американские юристы работали сверхурочно прошлым летом, после того как (президент США Дональд - ред.) Трамп надавил на Украину с целью начала нового раунда переговоров, чтобы изучить возможные сценарии снятия санкций (с РФ - ред.)... Другими словами, значительная часть подготовительной работы уже проделана", - говорится в сообщении издания.
В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.