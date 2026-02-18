Минюст США запросил новые данные о противниках Трампа, пишут СМИ

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Минюст США в рамках расследования запросил новые данные о противниках президента Дональда Трампа, передает агентство AP со ссылкой на источники.
"Министерство юстиции США выдало новые повестки <...> в отношении предполагаемых противников Трампа", — говорится в публикации.
Речь идет о расследовании реакции американских чиновников на утверждения о "вмешательстве" России в выборы президента США в 2016 году. Запрос коснулся документов, опубликованных после января 2017-го, когда появился отчет разведки, указывается в статье.
Расследование "российского вмешательства"
После выборов в 2016 году американские спецслужбы обвинили Россию во вмешательстве, а Трампа — в сговоре с Москвой. И в Кремле, и в Белом доме опровергли эти утверждения. Более двух лет спецпрокурор Роберт Мюллер вел расследование и в итоге не нашел подтверждений преступления, но все же предъявил обвинения группе россиян.
Никакого вмешательства России в выборы в США не было, заявил Путин
19 декабря 2025, 14:58
В мае 2023-го появился доклад спецпрокурора Джона Дарэма. В нем говорилось, что ни у американской разведки, ни у силовиков нет реальных доказательств сговора Трампа с Москвой.
Согласно этим же данным, у ФБР не было информации о каких-либо контактах людей из окружения нынешнего президента США с российскими спецслужбами, а ведомству не следовало начинать полное расследование связей между кампанией Трампа и Москвой. Кроме того, говорилось, что спецслужба использовала для обвинений сырую, непроанализированную и непроверенную информацию.
В июне прошлого года директор национальной разведки США Тулси Габбард 20 июля сообщила о наличии доказательств, позволяющих предъявить обвинения участникам сговора против Трампа. Габбард обещала раскрыть позднее больше данных по этому вопросу. Сам глава Белого дома обвинил Обаму в мошенничестве и попытке подорвать его авторитет.
Глава РФПИ обвинил ЕС во вмешательстве в выборы президента США в 2024 году
6 декабря 2025, 13:13