04:10 18.02.2026
В Минэнерго США назвали условия сохранения членства в МЭА
В Минэнерго США назвали условия сохранения членства в МЭА
США выйдут из международного энергетического агентства (МЭА), если эта структура будет продвигать тему изменения климата, предупредил глава минэнерго Крис Райт. РИА Новости, 18.02.2026
в мире, сша, вашингтон (штат), международное энергетическое агентство
В мире, США, Вашингтон (штат), Международное энергетическое агентство
В Минэнерго США назвали условия сохранения членства в МЭА

Министр Райт: США выйдут из МЭА, если оно будет продвигать тему климата

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. США выйдут из международного энергетического агентства (МЭА), если эта структура будет продвигать тему изменения климата, предупредил глава минэнерго Крис Райт.
"Если они настаивают, что основным вопросом должен быть климат, мы выходим", - сказал Райт, выступая во Французском институте международных отношений.
По его словам, изначальная миссия структуры, заключавшаяся в сборе данных и решении проблем энергетики, удовлетворяла США, и Вашингтон готов поддержать такую деятельность полностью. Райт подчеркнул, что такие данные собирают сейчас только три структуры, и он бы не хотел сокращать их количество до двух. При этом очередные борцы с изменениями климата, как считает Райт, не нужны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Кризис климатической повестки и геополитика
18 февраля 2025, 08:00
 
В миреСШАВашингтон (штат)Международное энергетическое агентство
 
 
