В Минэнерго США назвали условия сохранения членства в МЭА

ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. США выйдут из международного энергетического агентства (МЭА), если эта структура будет продвигать тему изменения климата, предупредил глава минэнерго Крис Райт.

"Если они настаивают, что основным вопросом должен быть климат, мы выходим", - сказал Райт, выступая во Французском институте международных отношений.