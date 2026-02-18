https://ria.ru/20260218/ssha-2075099954.html
В Минэнерго США назвали условия сохранения членства в МЭА
США выйдут из международного энергетического агентства (МЭА), если эта структура будет продвигать тему изменения климата, предупредил глава минэнерго Крис Райт. РИА Новости, 18.02.2026
Новости
ru-RU
В Минэнерго США назвали условия сохранения членства в МЭА
ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. США выйдут из международного энергетического агентства (МЭА), если эта структура будет продвигать тему изменения климата, предупредил глава минэнерго Крис Райт.
"Если они настаивают, что основным вопросом должен быть климат, мы выходим", - сказал Райт, выступая во Французском институте международных отношений.
По его словам, изначальная миссия структуры, заключавшаяся в сборе данных и решении проблем энергетики, удовлетворяла США
, и Вашингтон
готов поддержать такую деятельность полностью. Райт подчеркнул, что такие данные собирают сейчас только три структуры, и он бы не хотел сокращать их количество до двух. При этом очередные борцы с изменениями климата, как считает Райт, не нужны.