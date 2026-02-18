https://ria.ru/20260218/ssha-2075096242.html
США проведут переговоры с Маврикием о базе на архипелаге Чагос
США проведут переговоры с Маврикием о базе на архипелаге Чагос - РИА Новости, 18.02.2026
США проведут переговоры с Маврикием о базе на архипелаге Чагос
Госдеп США сообщил о предстоящих переговорах с Маврикием, подчеркнув важность военных объектов на архипелаге Чагос для американской нацбезопасности. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T03:05:00+03:00
2026-02-18T03:05:00+03:00
2026-02-18T03:05:00+03:00
в мире
сша
великобритания
маврикий
дональд трамп
кир стармер
государственный департамент сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/30950/66/309506635_0:301:3000:1989_1920x0_80_0_0_2eada2b9b07af91e4adab5bd43d65044.jpg
https://ria.ru/20260125/chagos-2070122625.html
https://ria.ru/20260124/starmer-2070010375.html
сша
великобритания
маврикий
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/30950/66/309506635_168:0:2835:2000_1920x0_80_0_0_dd232d8418d923c4c74edab5963472c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, великобритания, маврикий, дональд трамп, кир стармер, государственный департамент сша
В мире, США, Великобритания, Маврикий, Дональд Трамп, Кир Стармер, Государственный департамент США
США проведут переговоры с Маврикием о базе на архипелаге Чагос
Госдеп: США проведут переговоры с Маврикием о важности базы на архипелаге Чагос
ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Госдеп
США сообщил о предстоящих переговорах с Маврикием, подчеркнув важность военных объектов на архипелаге Чагос для американской нацбезопасности.
"С 23 по 25 США и Маврикий проведут переговоры в Порт-Луи", - сообщило американское внешнеполитическое ведомство.
США будут представлены военно-политическим бюро госдепа и чиновниками других ведомств, говорится в сообщении.
"Эти переговоры подчеркивают сохраняющуюся важность архипелага Чагос и американо-британской базы на Диего-Гарсия для национальной безопасности США", - говорится в сообщении.
Великобритания 3 октября 2024 года объявила о соглашении по передаче Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос в Индийском океане, включая остров Диего-Гарсия. Президент США Дональд Трамп назвал решение Лондона "великой глупостью" и актом "абсолютной слабости". Позднее СМИ сообщали, что из-за реакции Вашингтона премьер-министр Великобритании Кир Стармер отозвал соответствующий билль.