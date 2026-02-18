США проведут переговоры с Маврикием о базе на архипелаге Чагос

ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Госдеп США сообщил о предстоящих переговорах с Маврикием, подчеркнув важность военных объектов на архипелаге Чагос для американской нацбезопасности.

"С 23 по 25 США и Маврикий проведут переговоры в Порт-Луи", - сообщило американское внешнеполитическое ведомство.

США будут представлены военно-политическим бюро госдепа и чиновниками других ведомств, говорится в сообщении.

"Эти переговоры подчеркивают сохраняющуюся важность архипелага Чагос и американо-британской базы на Диего-Гарсия для национальной безопасности США", - говорится в сообщении.