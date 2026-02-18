Рейтинг@Mail.ru
США проведут переговоры с Маврикием о базе на архипелаге Чагос
03:05 18.02.2026
США проведут переговоры с Маврикием о базе на архипелаге Чагос
Госдеп США сообщил о предстоящих переговорах с Маврикием, подчеркнув важность военных объектов на архипелаге Чагос для американской нацбезопасности. РИА Новости, 18.02.2026
в мире
сша
великобритания
маврикий
дональд трамп
кир стармер
государственный департамент сша
в мире, сша, великобритания, маврикий, дональд трамп, кир стармер, государственный департамент сша
В мире, США, Великобритания, Маврикий, Дональд Трамп, Кир Стармер, Государственный департамент США
Город Порт-Луи, Маврикий
Город Порт-Луи, Маврикий. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Госдеп США сообщил о предстоящих переговорах с Маврикием, подчеркнув важность военных объектов на архипелаге Чагос для американской нацбезопасности.
"С 23 по 25 США и Маврикий проведут переговоры в Порт-Луи", - сообщило американское внешнеполитическое ведомство.
США будут представлены военно-политическим бюро госдепа и чиновниками других ведомств, говорится в сообщении.
"Эти переговоры подчеркивают сохраняющуюся важность архипелага Чагос и американо-британской базы на Диего-Гарсия для национальной безопасности США", - говорится в сообщении.
Великобритания 3 октября 2024 года объявила о соглашении по передаче Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос в Индийском океане, включая остров Диего-Гарсия. Президент США Дональд Трамп назвал решение Лондона "великой глупостью" и актом "абсолютной слабости". Позднее СМИ сообщали, что из-за реакции Вашингтона премьер-министр Великобритании Кир Стармер отозвал соответствующий билль.
