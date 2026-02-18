Рейтинг@Mail.ru
Полиция Капитолия США сообщила о задержании вооруженного человека - РИА Новости, 18.02.2026
00:26 18.02.2026
Полиция Капитолия США сообщила о задержании вооруженного человека
Полиция Капитолия США сообщила о задержании вооруженного человека
Полиция Капитолия США сообщила о задержании вооруженного человека
Задержанный у здания конгресса США в Вашингтоне молодой человек имел при себе заряженный дробовик, сообщил начальник полиции Капитолия Майкл Салливан. РИА Новости, 18.02.2026
Полиция Капитолия США сообщила о задержании вооруженного человека

У задержанного у здания конгресса США мужчины был при себе дробовик

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Задержанный у здания конгресса США в Вашингтоне молодой человек имел при себе заряженный дробовик, сообщил начальник полиции Капитолия Майкл Салливан.
Во вторник в полиции Капитолия сообщали о задержании, предположительно, вооруженного человека рядом со зданием конгресса США в Вашингтоне. Тогда подробности не раскрывались.
"Он вышел из автомобиля с дробовиком и начал бежать в сторону Капитолия по дорожке прямо за мной. Когда он приблизился к Капитолию, сотрудники полиции заметили его, потребовали бросить оружие и лечь на землю, чему он подчинился. После этого он был задержан полицией", - сказал Салливан в ходе пресс-конференции.
Салливан не раскрыл мотивы такого поступка, но отметил, что задержанным оказался 18-летний юноша. В машине, на которой он приехал к Капитолию, нашли шлем и противогаз.
