https://ria.ru/20260218/ssha-2075081331.html
Полиция Капитолия США сообщила о задержании вооруженного человека
Полиция Капитолия США сообщила о задержании вооруженного человека - РИА Новости, 18.02.2026
Полиция Капитолия США сообщила о задержании вооруженного человека
Задержанный у здания конгресса США в Вашингтоне молодой человек имел при себе заряженный дробовик, сообщил начальник полиции Капитолия Майкл Салливан. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T00:26:00+03:00
2026-02-18T00:26:00+03:00
2026-02-18T00:26:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
конгресс сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103254/56/1032545602_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_f5ed98df7ef85c201383ab63021cafb5.jpg
https://ria.ru/20260124/minneapolis-2070100557.html
https://ria.ru/20260205/tramp-2072350449.html
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103254/56/1032545602_288:0:4896:3456_1920x0_80_0_0_9890d764fb3df14f00b06aeaa6d30988.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вашингтон (штат), конгресс сша
В мире, Вашингтон (штат), Конгресс США
Полиция Капитолия США сообщила о задержании вооруженного человека
У задержанного у здания конгресса США мужчины был при себе дробовик
ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Задержанный у здания конгресса США в Вашингтоне молодой человек имел при себе заряженный дробовик, сообщил начальник полиции Капитолия Майкл Салливан.
Во вторник в полиции Капитолия сообщали о задержании, предположительно, вооруженного человека рядом со зданием конгресса США
в Вашингтоне
. Тогда подробности не раскрывались.
"Он вышел из автомобиля с дробовиком и начал бежать в сторону Капитолия по дорожке прямо за мной. Когда он приблизился к Капитолию, сотрудники полиции заметили его, потребовали бросить оружие и лечь на землю, чему он подчинился. После этого он был задержан полицией", - сказал Салливан в ходе пресс-конференции.
Салливан не раскрыл мотивы такого поступка, но отметил, что задержанным оказался 18-летний юноша. В машине, на которой он приехал к Капитолию, нашли шлем и противогаз.