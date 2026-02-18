Рейтинг@Mail.ru
Куренков рассказал, сколько срочников будут направлять на службу в МЧС - РИА Новости, 18.02.2026
14:55 18.02.2026
Куренков рассказал, сколько срочников будут направлять на службу в МЧС
Куренков рассказал, сколько срочников будут направлять на службу в МЧС - РИА Новости, 18.02.2026
Куренков рассказал, сколько срочников будут направлять на службу в МЧС
До пяти тысяч военнослужащих по призывы будут направлять на службу в пожарные подразделения МЧС РФ, заявил глава министерства Александр Куренков. РИА Новости, 18.02.2026
общество, россия, александр куренков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Россия, Александр Куренков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Куренков рассказал, сколько срочников будут направлять на службу в МЧС

Куренков: до 5 тыс срочников будут направлять в пожарные подразделения МЧС

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСумка призывника в областном сборном пункте военного комиссариата Новосибирской области перед отправкой на военную службу
Сумка призывника в областном сборном пункте военного комиссариата Новосибирской области перед отправкой на военную службу - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сумка призывника в областном сборном пункте военного комиссариата Новосибирской области перед отправкой на военную службу. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. До пяти тысяч военнослужащих по призывы будут направлять на службу в пожарные подразделения МЧС РФ, заявил глава министерства Александр Куренков.
"С министерством обороны РФ достигнуты договоренности по выделению МЧС РФ ежегодно до 5 тысяч военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, для комплектования Федеральной противопожарной службы - без увеличения штатной численности МЧС России", - сказал Куренков в Совфеде.
Глава МЧС отметил, что это поможет в борьбе с нехваткой кадров в министерстве.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
8 декабря 2025, 23:02
 
ОбществоРоссияАлександр КуренковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
