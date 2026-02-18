https://ria.ru/20260218/srochnik-2075221200.html
Куренков рассказал, сколько срочников будут направлять на службу в МЧС
Куренков рассказал, сколько срочников будут направлять на службу в МЧС
До пяти тысяч военнослужащих по призывы будут направлять на службу в пожарные подразделения МЧС РФ, заявил глава министерства Александр Куренков. РИА Новости, 18.02.2026
общество
россия
александр куренков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
общество, россия, александр куренков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Куренков рассказал, сколько срочников будут направлять на службу в МЧС
