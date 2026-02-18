Рейтинг@Mail.ru
Силовики заявили об уничтожении части группы ВСУ при штурме Харьковки - РИА Новости, 18.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:32 18.02.2026
Силовики заявили об уничтожении части группы ВСУ при штурме Харьковки
Силовики заявили об уничтожении части группы ВСУ при штурме Харьковки - РИА Новости, 18.02.2026
Силовики заявили об уничтожении части группы ВСУ при штурме Харьковки
Часть группы украинских военных была уничтожена при штурме населенного пункта Харьковка в Сумской области, а другая бросила позиции и бежала, сообщили РИА... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T23:32:00+03:00
2026-02-18T23:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
сумская область
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
сумская область
курская область
безопасность, сумская область, курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сумская область, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силовики заявили об уничтожении части группы ВСУ при штурме Харьковки

РИА Новости: часть оборонявшей Харьковку группы ВСУ бросила позиции и бежала

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Часть группы украинских военных была уничтожена при штурме населенного пункта Харьковка в Сумской области, а другая бросила позиции и бежала, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
В среду Минобороны РФ заявило, что военнослужащие группировки войск "Север" освободили Харьковку, находящуюся в непосредственной близости с границей Курской области.
«
"Часть оборонявшихся украинских солдат в населенном пункте Харьковка была уничтожена, а некоторые разрозненные группы ВСУ бросили свои позиции и отступили в тыл", - сказал собеседник агентства.
В силовых структурах отметили, что на момент освобождения Харьковка была заброшена и представляла собой укрепленный пункт с позициями ВСУ.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСумская областьКурская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
