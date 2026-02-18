Спецоперация, 18 февраля: российские бойцы освободили два населенных пункта

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российские военные освободили Харьковку в Сумской области, а также Криничное в Запорожской области, сообщило Минобороны России.

ВС РФ в небе и на земле

Украинские войска за сутки потеряли до 1235 военнослужащих ВСУ , три бронетранспортёра и девять бронемашин на различных направлениях спецоперации, следует из официальной сводки министерства обороны России.

© Инфографика Подразделения группировки войск "Север" освободили Харьковку в Сумской области

Вооруженные силы РФ нанесли поражение складу горючего, объектам энергетики, используемым ВСУ, местам предполетной подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе, добавили в ведомстве.

Также средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 155 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, отметили в Минобороны.

Ночная атака дронов ВСУ

Средства ПВО за ночь уничтожили 43 беспилотных летательных аппарата ВСУ над Россией, сообщили журналистам в оборонном ведомстве.

Тезисы переговоров в Женеве

Переговоры для урегулирования на Украине прошли во вторник и среду. Они были тяжелыми, но деловыми, заявил журналистам глава делегации РФ на переговорах в Женеве помощник президента Владимир Мединский

По его словам, переговоры РФ, США и Украины в среду продолжались два часа. Новый раунд переговоров по Украине состоится в ближайшее время.

Как сообщил РИА Новости источник, никаких документов на переговорах по урегулированию подписано не было. Переговоры в Женеве завершены и в среду не продолжатся, отмечал ранее собеседник агентства.

МИД РФ об указаниях для переговорной группы в Женеве

Российская делегация на переговорах в Женеве имела четкие указания действовать в рамках пониманий саммита на Аляске , заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Украинская сторона о переговорах в Женеве

Секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил, что на переговорах в Женеве по урегулированию конфликта на Украине был достигнут прогресс, стороны прояснили ряд вопросов, а остальные пункты обсуждения требуют дополнительной координации.

Он уточнил, что сторонам удалось достичь прогресса, но не раскрыл детали. Сами переговоры Умеров охарактеризовал как содержательные, но напряженные.

Посольство РФ в Гааге об иностранных пилотах ВСУ

"Волонтеры" из Нидерландов , управляющие истребителями F-16 на Украине, являются для России законными военными целями и преступниками, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Гааге.

Теперь без дизеля

Нефтеперерабатывающий завод Slovnaft останавливает экспорт, в том числе дизельного топлива на Украину, производить нефтепродукты будет только для Словакии , сообщил словацкий премьер-министр Роберт Фицо