Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 18 февраля: российские бойцы освободили два населенных пункта - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:15 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/spetsoperatsiya-2075282270.html
Спецоперация, 18 февраля: российские бойцы освободили два населенных пункта
Спецоперация, 18 февраля: российские бойцы освободили два населенных пункта - РИА Новости, 18.02.2026
Спецоперация, 18 февраля: российские бойцы освободили два населенных пункта
Российские военные освободили Харьковку в Сумской области, а также Криничное в Запорожской области, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T18:15:00+03:00
2026-02-18T18:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
женева (город)
россия
рустем умеров
вооруженные силы украины
f-16
владимир мединский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074395579_0:53:3374:1951_1920x0_80_0_0_fd84073ef9120282d17d227469230510.jpg
https://ria.ru/20260218/ukraina-2075259414.html
https://ria.ru/20260218/zaluzhnyy-2075216928.html
https://ria.ru/20260218/vengriya-2075239364.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
женева (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Задержание жителя Челябинска, который готовил теракт под руководством украинских спецслужб
"Убить какого-либо высокопоставленного лица". Сотрудники ФСБ взяли жителя Челябинска 2007 года рождения, который готовил теракт под руководством украинских спецслужб. Он сам вышел с ними на контакт, вел дневник "на украинском языке" и успел накопить около 1,5 килограмм самодельной взрывчатки.
2026-02-18T18:15
true
PT0M26S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074395579_231:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_f4c280f790a3393ec087d2c710342f19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, женева (город), россия, рустем умеров, вооруженные силы украины, f-16, владимир мединский, мария захарова
Специальная военная операция на Украине, Украина, Женева (город), Россия, Рустем Умеров, Вооруженные силы Украины, F-16, Владимир Мединский, Мария Захарова

Спецоперация, 18 февраля: российские бойцы освободили два населенных пункта

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО "Ураган" в зоне СВО
Боевая работа расчета РСЗО Ураган в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета РСЗО "Ураган" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российские военные освободили Харьковку в Сумской области, а также Криничное в Запорожской области, сообщило Минобороны России.

ВС РФ в небе и на земле

Украинские войска за сутки потеряли до 1235 военнослужащих ВСУ, три бронетранспортёра и девять бронемашин на различных направлениях спецоперации, следует из официальной сводки министерства обороны России.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили Харьковку в Сумской области
Подразделения группировки войск Север освободили Харьковку в Сумской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили Харьковку в Сумской области
Вооруженные силы РФ нанесли поражение складу горючего, объектам энергетики, используемым ВСУ, местам предполетной подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе, добавили в ведомстве.
Также средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 155 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, отметили в Минобороны.

Ночная атака дронов ВСУ

Средства ПВО за ночь уничтожили 43 беспилотных летательных аппарата ВСУ над Россией, сообщили журналистам в оборонном ведомстве.

Тезисы переговоров в Женеве

Переговоры для урегулирования на Украине прошли во вторник и среду. Они были тяжелыми, но деловыми, заявил журналистам глава делегации РФ на переговорах в Женеве помощник президента Владимир Мединский.
Сергей Шефир предположительно в аэропорту Варшавы - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
На Украине сообщили о бегстве друга Зеленского
Вчера, 16:58
По его словам, переговоры РФ, США и Украины в среду продолжались два часа. Новый раунд переговоров по Украине состоится в ближайшее время.
Как сообщил РИА Новости источник, никаких документов на переговорах по урегулированию подписано не было. Переговоры в Женеве завершены и в среду не продолжатся, отмечал ранее собеседник агентства.

МИД РФ об указаниях для переговорной группы в Женеве

Российская делегация на переговорах в Женеве имела четкие указания действовать в рамках пониманий саммита на Аляске, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Валерий Залужный во время интервью AP в Лондоне - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Залужный рассказал о конфликте с Зеленским и обвинил его в провалах ВСУ
Вчера, 14:48

Украинская сторона о переговорах в Женеве

Секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил, что на переговорах в Женеве по урегулированию конфликта на Украине был достигнут прогресс, стороны прояснили ряд вопросов, а остальные пункты обсуждения требуют дополнительной координации.
Он уточнил, что сторонам удалось достичь прогресса, но не раскрыл детали. Сами переговоры Умеров охарактеризовал как содержательные, но напряженные.

Посольство РФ в Гааге об иностранных пилотах ВСУ

"Волонтеры" из Нидерландов, управляющие истребителями F-16 на Украине, являются для России законными военными целями и преступниками, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Гааге.
Петер Сийярто на сессии Мировые энергетические рынки: трансформация отношений и баланс интересов в рамках Российской энергетической недели в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Венгрия прекратила поставки дизельного топлива на Украину
Вчера, 16:00

Теперь без дизеля

Нефтеперерабатывающий завод Slovnaft останавливает экспорт, в том числе дизельного топлива на Украину, производить нефтепродукты будет только для Словакии, сообщил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.
Венгрия остановила поставки дизеля Украине в ответ на шантаж Киева прекращением прокачки нефти по "Дружбе", заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЖенева (город)РоссияРустем УмеровВооруженные силы УкраиныF-16Владимир МединскийМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала