Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны раскрыли подробности освобождения Харьковки в Сумской области - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:09 18.02.2026 (обновлено: 14:17 18.02.2026)
https://ria.ru/20260218/spetsoperatsiya-2075201501.html
В Минобороны раскрыли подробности освобождения Харьковки в Сумской области
В Минобороны раскрыли подробности освобождения Харьковки в Сумской области - РИА Новости, 18.02.2026
В Минобороны раскрыли подробности освобождения Харьковки в Сумской области
Российские штурмовики при взятии Харьковки в Сумской области использовали отечественные средства связи и маскировочные костюмы, застав противника врасплох,... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T14:09:00+03:00
2026-02-18T14:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0d/1989012257_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4c7806224292934dff081385b3cd8391.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сумская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0d/1989012257_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_7eeeb1aff5041b8fb466986a5ecccf16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сумская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы Украины, Украина
В Минобороны раскрыли подробности освобождения Харьковки в Сумской области

МО: штурмовики при взятии Харьковки использовали отечественные средства связи

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российские штурмовики при взятии Харьковки в Сумской области использовали отечественные средства связи и маскировочные костюмы, застав противника врасплох, сообщили в Минобороны России.
В среду ведомство заявило, что военнослужащие группировки войск "Север" освободили населенный пункт Харьковка в Сумской области.
«

"Российские штурмовики, используя отечественные защищенные средства связи и зимние маскировочные костюмы, провели скрытый штурм позиций, что застало врасплох противника", - говорится в сообщении.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала