https://ria.ru/20260218/spetsoperatsiya-2075201501.html
В Минобороны раскрыли подробности освобождения Харьковки в Сумской области
В Минобороны раскрыли подробности освобождения Харьковки в Сумской области - РИА Новости, 18.02.2026
В Минобороны раскрыли подробности освобождения Харьковки в Сумской области
Российские штурмовики при взятии Харьковки в Сумской области использовали отечественные средства связи и маскировочные костюмы, застав противника врасплох,... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T14:09:00+03:00
2026-02-18T14:09:00+03:00
2026-02-18T14:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0d/1989012257_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4c7806224292934dff081385b3cd8391.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сумская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0d/1989012257_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_7eeeb1aff5041b8fb466986a5ecccf16.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сумская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы Украины, Украина
В Минобороны раскрыли подробности освобождения Харьковки в Сумской области
МО: штурмовики при взятии Харьковки использовали отечественные средства связи