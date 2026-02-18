Рейтинг@Mail.ru
Командование ВСУ перебросило под Сумы 35-й стрелковый батальон
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:54 18.02.2026
Командование ВСУ перебросило под Сумы 35-й стрелковый батальон
Командование ВСУ перебросило под Сумы 35-й стрелковый батальон - РИА Новости, 18.02.2026
Командование ВСУ перебросило под Сумы 35-й стрелковый батальон
Командование ВСУ перебросило на сумское направление из ДНР 35-й отдельный стрелковый батальон, который несет значительные потери в Краснополье, сообщили РИА... РИА Новости, 18.02.2026
Украинский военный
Украинский военный
REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCES
Украинский военный. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Командование ВСУ перебросило на сумское направление из ДНР 35-й отдельный стрелковый батальон, который несет значительные потери в Краснополье, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Для усиления оборонительных позиций в Краснопольском районе командование ВСУ перебросило на сумское направление из ДНР 35-й отдельный стрелковый батальон", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, по казармам батальона в населенном пункте Краснополье был нанесен авиационный удар, в результате которого "есть значительные потери среди личного состава" ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
Донецкая Народная Республика
Вооруженные силы Украины
В мире
 
 
