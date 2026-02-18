Командование ВСУ перебросило под Сумы 35-й стрелковый батальон

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Командование ВСУ перебросило на сумское направление из ДНР 35-й отдельный стрелковый батальон, который несет значительные потери в Краснополье, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

По его словам, по казармам батальона в населенном пункте Краснополье был нанесен авиационный удар, в результате которого "есть значительные потери среди личного состава" ВСУ.