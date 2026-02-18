ВС России уничтожили три тяжелых боевых квадрокоптера ВСУ в Сумской области

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Операторы FPV-дронов войск беспилотных систем в составе группировки войск "Север" уничтожили три тяжелых боевых квадрокоптера R-18 подразделений ВСУ в зоне проведения СВО в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что уничтожение группы вражеских тяжелых беспилотников сорвало планы противника по нанесению ударов по позициям российских войск и его разведывательно-диверсионной деятельности, что способствовало повышению защищенности подразделений.