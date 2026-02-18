Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили три тяжелых боевых квадрокоптера ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:58 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/spetsoperatsiya-2075105231.html
ВС России уничтожили три тяжелых боевых квадрокоптера ВСУ в Сумской области
ВС России уничтожили три тяжелых боевых квадрокоптера ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 18.02.2026
ВС России уничтожили три тяжелых боевых квадрокоптера ВСУ в Сумской области
Операторы FPV-дронов войск беспилотных систем в составе группировки войск "Север" уничтожили три тяжелых боевых квадрокоптера R-18 подразделений ВСУ в зоне... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T05:58:00+03:00
2026-02-18T05:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
сумская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072382711_0:106:3072:1834_1920x0_80_0_0_5c865039e415a1997684965dae408be3.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сумская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072382711_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_fbf39b6e994d802763025d86239ad057.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
ВС России уничтожили три тяжелых боевых квадрокоптера ВСУ в Сумской области

FPV-дроны "Севера" уничтожили три квадрокоптера R-18 ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в зоне проведения СВО
Военнослужащий в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащий в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Операторы FPV-дронов войск беспилотных систем в составе группировки войск "Север" уничтожили три тяжелых боевых квадрокоптера R-18 подразделений ВСУ в зоне проведения СВО в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.
"В ходе выполнения боевых задач расчеты войск беспилотных систем в составе 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" обнаружили и уничтожили три тяжелых боевых квадрокоптера R-18 подразделений ВСУ", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Отмечается, что уничтожение группы вражеских тяжелых беспилотников сорвало планы противника по нанесению ударов по позициям российских войск и его разведывательно-диверсионной деятельности, что способствовало повышению защищенности подразделений.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСумская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала