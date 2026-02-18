https://ria.ru/20260218/spetsoperatsiya-2075105231.html
ВС России уничтожили три тяжелых боевых квадрокоптера ВСУ в Сумской области
Операторы FPV-дронов войск беспилотных систем в составе группировки войск "Север" уничтожили три тяжелых боевых квадрокоптера R-18 подразделений ВСУ в зоне... РИА Новости, 18.02.2026
ВС России уничтожили три тяжелых боевых квадрокоптера ВСУ в Сумской области
