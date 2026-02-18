Рейтинг@Mail.ru
В зону СВО поступили кухни КАМХ-90 - РИА Новости, 18.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:57 18.02.2026
В зону СВО поступили кухни КАМХ-90
Новейшие автомобильные кухни КАМХ-90 поступили в подразделения группировки войск "Центр" в зоне проведения СВО, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.02.2026
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Новейшие автомобильные кухни КАМХ-90 поступили в подразделения группировки войск "Центр" в зоне проведения СВО, сообщили в Минобороны РФ.
"Новейшие машины КАМХ-90 (Кухня автомобильная многофункциональная с хлебопекарным блоком - ред.) поступили в подразделения группировки войск "Центр" в 326-ю годовщину со дня образования продовольственной службы Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении ведомства.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Более тысячи новых образцов оружия прошли апробацию в бою, заявил Белоусов
17 декабря 2025, 14:29
Как уточняется в сообщении, кухня представляет собой полноприводный автомобиль "УАЗ" с установленным на раму оборудованием для приготовления пищи, хранения и транспортирования продовольствия, а также посудохозяйственного имущества. Она предназначена для приготовления горячей пищи из трех блюд с возможностью выпечки хлеба.
Военнослужащие группировки "Центр" высоко оценили проходимость автомобиля, мобильность и качество оборудования.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
