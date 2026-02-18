В зону СВО поступили кухни КАМХ-90

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Новейшие автомобильные кухни КАМХ-90 поступили в подразделения группировки войск "Центр" в зоне проведения СВО, сообщили в Минобороны РФ.

"Новейшие машины КАМХ-90 (Кухня автомобильная многофункциональная с хлебопекарным блоком - ред.) поступили в подразделения группировки войск "Центр" в 326-ю годовщину со дня образования продовольственной службы Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении ведомства.