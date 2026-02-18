Артиллерия и БПЛА уничтожали укрытия ВСУ в Приморском

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Опубликованы кадры освобождения подразделениями Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ населенного пункта Приморское в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.
Начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщал об освобождении Приморского 15 февраля.
"В ходе наступательных действий подразделения 108-го гвардейского десантно-штурмового полка, 162-го отдельного разведывательного батальона и 65-го отдельного десантно-штурмового батальона 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии из состава группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение и освободили населенный пункт Приморское Запорожской области", - говорится в сообщении Минобороны к видео.
На кадрах можно увидеть последствия успешной работы огня артиллерии и беспилотных летательных аппаратов России, которые уничтожили укрытия и блиндажи ВСУ. Далее показана работа подразделения ствольной и реактивной артиллерии гвардейского артиллерийского полка, как штурмовые группы зачищают территорию. В конце видео продемонстрирована работа FPV-дронов, которые уничтожили живую силу и технику противника, а также прикрывали штурмующие подразделения от вражеских беспилотников.
В настоящее время десантники продолжают выполнять боевые задачи, используя новые тактики и современное вооружение.
