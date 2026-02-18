Рейтинг@Mail.ru
Артиллерия и БПЛА уничтожали укрытия ВСУ в Приморском - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:51 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/spetsoperatsiya-2075104568.html
Артиллерия и БПЛА уничтожали укрытия ВСУ в Приморском
Артиллерия и БПЛА уничтожали укрытия ВСУ в Приморском - РИА Новости, 18.02.2026
Артиллерия и БПЛА уничтожали укрытия ВСУ в Приморском
Опубликованы кадры освобождения подразделениями Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ населенного пункта Приморское в Запорожской области,... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T05:51:00+03:00
2026-02-18T05:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
валерий герасимов
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074395579_0:53:3374:1951_1920x0_80_0_0_fd84073ef9120282d17d227469230510.jpg
https://ria.ru/20260216/ukraina-2074594894.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074395579_231:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_f4c280f790a3393ec087d2c710342f19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, запорожская область, валерий герасимов, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Валерий Герасимов, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины
Артиллерия и БПЛА уничтожали укрытия ВСУ в Приморском

Артиллерия и БПЛА уничтожали укрытия и блиндажи ВСУ в Приморском

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО "Ураган" в зоне СВО
Боевая работа расчета РСЗО Ураган в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета РСЗО "Ураган" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Опубликованы кадры освобождения подразделениями Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ населенного пункта Приморское в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.
Начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщал об освобождении Приморского 15 февраля.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Тридцать тысяч убитых русских: раскрыта гениальная спецоперация Зеленского
16 февраля, 08:00
"В ходе наступательных действий подразделения 108-го гвардейского десантно-штурмового полка, 162-го отдельного разведывательного батальона и 65-го отдельного десантно-штурмового батальона 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии из состава группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение и освободили населенный пункт Приморское Запорожской области", - говорится в сообщении Минобороны к видео.
На кадрах можно увидеть последствия успешной работы огня артиллерии и беспилотных летательных аппаратов России, которые уничтожили укрытия и блиндажи ВСУ. Далее показана работа подразделения ствольной и реактивной артиллерии гвардейского артиллерийского полка, как штурмовые группы зачищают территорию. В конце видео продемонстрирована работа FPV-дронов, которые уничтожили живую силу и технику противника, а также прикрывали штурмующие подразделения от вражеских беспилотников.
В настоящее время десантники продолжают выполнять боевые задачи, используя новые тактики и современное вооружение.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЗапорожская областьВалерий ГерасимовВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала