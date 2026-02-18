Российские военные уничтожили склады ВСУ на Константиновском направлении

ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Артиллеристы группировки российских вооруженных сил "Юг" высокоточным снарядом "Краснополь" уничтожили склады боеприпасов для FPV-дронов ВСУ на константиновском направлении в ДНР, сообщил РИА Новости старший наводчик 238-й гвардейской артиллерийской бригады с позывным "Малый".

"Уничтожили склады с боеприпасами ВСУ на константиновском направлении. Согласно радиоперехватам, противник был в ужасе - у них не осталось боеприпасов на FPV-дроны. Активность вражеских БПЛА за счет нашей работы очень сильно уменьшается", - сообщил "Малый".

Артиллерист добавил, что в тот же день расчету орудия удалось уничтожить пункт управления БПЛА противника, что способствует продвижению вперед пехотных соединений.