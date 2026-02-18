Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили склады ВСУ на Константиновском направлении
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:24 18.02.2026
Российские военные уничтожили склады ВСУ на Константиновском направлении
Артиллеристы группировки российских вооруженных сил "Юг" высокоточным снарядом "Краснополь" уничтожили склады боеприпасов для FPV-дронов ВСУ на константиновском РИА Новости, 18.02.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
2026
Новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073595246_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2a00978aaad3abaf6dc9cedbba8ddf01.jpg
1920
1920
true
безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Российский военнослужащий
Российский военнослужащий
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Артиллеристы группировки российских вооруженных сил "Юг" высокоточным снарядом "Краснополь" уничтожили склады боеприпасов для FPV-дронов ВСУ на константиновском направлении в ДНР, сообщил РИА Новости старший наводчик 238-й гвардейской артиллерийской бригады с позывным "Малый".
"Уничтожили склады с боеприпасами ВСУ на константиновском направлении. Согласно радиоперехватам, противник был в ужасе - у них не осталось боеприпасов на FPV-дроны. Активность вражеских БПЛА за счет нашей работы очень сильно уменьшается", - сообщил "Малый".
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
"Ему конец". В Сети набросились на Зеленского из-за случившегося на Украине
Вчера, 23:06
Артиллерист добавил, что в тот же день расчету орудия удалось уничтожить пункт управления БПЛА противника, что способствует продвижению вперед пехотных соединений.
В распоряжении РИА Новости оказались кадры боевой работы расчета орудия "Мста-Б", а также кадры объективного контроля поражения объектов ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
