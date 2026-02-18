Рейтинг@Mail.ru
Командир взвода морской пехоты рассказал, как сбил дрон - РИА Новости, 18.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:39 18.02.2026
Командир взвода морской пехоты рассказал, как сбил дрон
Командир взвода морской пехоты ВС РФ рассказал РИА Новости, как во время перехода по открытой местности наткнулся на вражеский дрон, но сумел увернуться от его...
Командир взвода морской пехоты рассказал, как сбил дрон

РИА Новости: российский морпех сбил атаковавший его дрон штурмовым рюкзаком

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащий во время боевой работы
Военнослужащий во время боевой работы - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащий во время боевой работы. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Командир взвода морской пехоты ВС РФ рассказал РИА Новости, как во время перехода по открытой местности наткнулся на вражеский дрон, но сумел увернуться от его атаки, сбив беспилотник шутрмовым рюкзаком.
"Где-нибудь идешь посредине "открытки" (открой местности - ред.), метров 800 прошел, и получается так, что (дроны) встречаются. Или "ждуны" (дроны, ждущие в засаде - ред.) подлетают, и ты стараешься их сбивать. Уворачиваешься, уклоняешься", - рассказал командир взвода 336-го полка 120-й дивизии морской пехоты, действующей в интересах российской группировки "Центр", с позывным "Кейбер".
По словам командира взвода, в одном из таких эпизодов ему удалось сбить вражескую "птичку" рюкзаком.
«
"У меня был рюкзак штурмовой, там БК (боекомплект - ред.), и автомат. Из автомата начал стрелять по ней (по "птичке", дрону - ред.). Вижу, что не попадаю, а она заходит, кружит", - добавил "Кейбер".
"Кейбер" повесил автомат и спустил слегка рюкзак, чтобы перед ударом дрона, скинув рюкзак, сделать рывок.
«
"И она как раз спикировала на меня. А я рюкзаком на отмашку - и, получается, как раз по ней попал. Она сработала, но меня не ранило. Все осколки прошли мимо", - подчеркнул морпех.
После этого боец добежал до следующей лесополосы и, скрытно перемещаясь, продолжил выполнять боевую задачу.
