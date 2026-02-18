Боец морской пехоты рассказал об эвакуации раненых сослуживцев

https://ria.ru/20260218/spetsoperatsiya-2075095584.html
ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Боец штурмового отряда 120-й дивизии морской пехоты ВС РФ, получив осколочное ранение, продолжал обеспечивать эвакуацию раненых сослуживцев, пока не отправил 13 бойцов, рассказал РИА Новости штурмовик 336-го полка морской пехоты, действующего в интересах группировки "Центр", с позывным "Граф".
По словам бойца, перед подразделением морпехов была поставлена задача зайти и закрепиться в населенном пункте Шахово в ДНР
. В двух километрах от окраин рельеф местности уходит вниз, поэтому рация ловит плохо. Находясь там, боец увидел раненых из своего подразделения.
"Там был сбор раненых ребят. Я настроил "вынос" (антенну для радиостанции - ред.), мне удалось это сделать. И рация хорошо ловила. То есть я был как ретранслятор между командованием и ранеными ребятами. В этой лесополосе собралось уже 13 человек помимо меня, и нам дронами скидывали еду, воду и все необходимые медикаменты. То есть я говорил, куда это нужно скинуть", - рассказал "Граф".
По словам бойца, во время одного из вражеских обстрелов он также получил осколочное ранение в бедро.
"Группами я отправлял ребят на протяжении недели, там была "открытка" (открытая местность - ред.) большая. Из-за дронов противника, из-за того, что все ребята ранены и передвигаться могут медленно, удавалось по чуть-чуть людей отправлять", - пояснил морпех.
"Граф" также добавил, что сам пошел на эвакуацию только после того, как в течении недели отправил всех раненых сослуживцев.