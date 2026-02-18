Боец морской пехоты рассказал об эвакуации раненых сослуживцев

"Там был сбор раненых ребят. Я настроил "вынос" (антенну для радиостанции - ред.), мне удалось это сделать. И рация хорошо ловила. То есть я был как ретранслятор между командованием и ранеными ребятами. В этой лесополосе собралось уже 13 человек помимо меня, и нам дронами скидывали еду, воду и все необходимые медикаменты. То есть я говорил, куда это нужно скинуть", - рассказал "Граф".