Рейтинг@Mail.ru
Совкомбанк: массовый выход компаний на IPO ожидается после снижения ставки - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:12 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/sovkombank-2075262588.html
Совкомбанк: массовый выход компаний на IPO ожидается после снижения ставки
Совкомбанк: массовый выход компаний на IPO ожидается после снижения ставки - РИА Новости, 18.02.2026
Совкомбанк: массовый выход компаний на IPO ожидается после снижения ставки
Интерес компаний к первичным публичным размещениям (IPO) сохраняется с 2023 года, однако массовый выход эмитентов может произойти только после снижения ключевой РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T17:12:00+03:00
2026-02-18T17:12:00+03:00
совкомбанк
банки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075260472_104:0:1206:620_1920x0_80_0_0_7cb8254c271bb82f95cafa7d603600bb.jpg
https://ria.ru/20260130/sovkombank-2071356283.html
https://ria.ru/20260212/sovkombank--2073911261.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075260472_134:0:1206:804_1920x0_80_0_0_664af33a5551afc748b6c217f402a420.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
совкомбанк, банки
Совкомбанк, Банки
Совкомбанк: массовый выход компаний на IPO ожидается после снижения ставки

Совкомбанк: массовый выход компаний на IPO может случиться после снижения ставки

© Фото : пресс-служба СовкомбанкаЗаместитель председателя правления Совкомбанка Михаил Автухов
Заместитель председателя правления Совкомбанка Михаил Автухов - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© Фото : пресс-служба Совкомбанка
Заместитель председателя правления Совкомбанка Михаил Автухов
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Интерес компаний к первичным публичным размещениям (IPO) сохраняется с 2023 года, однако массовый выход эмитентов может произойти только после снижения ключевой ставки, сообщил заместитель председателя правления, глава корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка Михаил Автухов.
Заявление прозвучало на конференции "Будущее рынка акций".
Совкомбанк - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Глава private banking Совкомбанка вошла в топ-3 профильного рейтинга
30 января, 23:01
"Мы видим, что интерес к IPO сохраняется, однако эмитенты сдвигают сроки выхода на вторую половину 2026 года и далее", — приводит пресс-служба банка слова Автухова.
По его словам, на рынке накоплена значительная база потенциальных эмитентов, которая реализуется при смягчении денежно-кредитной политики.
"Импульсом может стать, когда ключевая ставка упадет в однозначную зону, и эта пружина начнет разжиматься", — подчеркнул зампред.
Говоря об условиях успешного размещения, Автухов указал на необходимость наличия у эмитента понятного конкурентного преимущества.
"Залог успешной сделки — наличие конкурентного преимущества, о котором коротко, просто и ясно можно сказать, презентовать четкий план, который будет выполнен", — отметил он.
По мнению зампреда, наибольшие шансы на успех у компаний, ориентированных на высокие технологии и инновации, нацеленных на импортозамещение и внутренний рынок.
"IT, электронная коммерция, финтех, биотех и фарма, компании, пользуются спросом в текущей обстановке", — перечислил Автухов.
Логотип Совкомбанка - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Совкомбанк подвел итоги проекта "Технологии Добра" за 2025 год
12 февраля, 14:21
 
СовкомбанкБанки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала