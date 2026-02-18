Совкомбанк: массовый выход компаний на IPO ожидается после снижения ставки

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Интерес компаний к первичным публичным размещениям (IPO) сохраняется с 2023 года, однако массовый выход эмитентов может произойти только после снижения ключевой ставки, сообщил заместитель председателя правления, глава корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка Михаил Автухов.

Заявление прозвучало на конференции "Будущее рынка акций".

"Мы видим, что интерес к IPO сохраняется, однако эмитенты сдвигают сроки выхода на вторую половину 2026 года и далее", — приводит пресс-служба банка слова Автухова.

По его словам, на рынке накоплена значительная база потенциальных эмитентов, которая реализуется при смягчении денежно-кредитной политики.

"Импульсом может стать, когда ключевая ставка упадет в однозначную зону, и эта пружина начнет разжиматься", — подчеркнул зампред.

Говоря об условиях успешного размещения, Автухов указал на необходимость наличия у эмитента понятного конкурентного преимущества.

"Залог успешной сделки — наличие конкурентного преимущества, о котором коротко, просто и ясно можно сказать, презентовать четкий план, который будет выполнен", — отметил он.

По мнению зампреда, наибольшие шансы на успех у компаний, ориентированных на высокие технологии и инновации, нацеленных на импортозамещение и внутренний рынок.