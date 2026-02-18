https://ria.ru/20260218/sovkombank--2075252703.html
Команда Совкомбанка завоевала медали лыжного марафона "Галичское Заозерье"
Команда Совкомбанка завоевала медали лыжного марафона "Галичское Заозерье" - РИА Новости, 18.02.2026
Команда Совкомбанка завоевала медали лыжного марафона "Галичское Заозерье"
Совкомбанк подготовил собственную команду спортсменов и любителей для участия в лыжном марафоне "Галичское Заозерье", который прошел в минувшие выходные в... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T16:43:00+03:00
2026-02-18T16:43:00+03:00
2026-02-18T16:43:00+03:00
костромская область
совкомбанк
костромская область
Новости
ru-RU
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Совкомбанк подготовил собственную команду спортсменов и любителей для участия в лыжном марафоне "Галичское Заозерье", который прошел в минувшие выходные в Костромской области, сообщает банк.
Банк выступает титульным партнером ежегодного марафона "Галичское Заозерье. Лыжный марафон Совкомбанк".
"В этом году 35 сотрудников банка встали на лыжи и привезли сразу семь медалей: 4 серебра и 3 бронзы", - говорится в сообщении.
Всего в марафоне приняли участие более двух тысяч человек. В их числе - совсем юные спортсмены, соревновавшиеся на дистанциях 500 метров и 1000 метров. Для взрослых трасса позволяла преодолеть в свободном или классическом стиле, а также на охотничьих лыжах дистанции в 6, 14, 20, 28 и 50 километров.
"Совкомбанк занимает принципиальную позицию в вопросе поддержки и спорта и здорового образа жизни. Поэтому традиционно не первый год мы участвуем в этом большом спортивном снежном мероприятии – празднике спорта. Также участвует команда, очень большая команда. В спортивном календаре нашей страны "Галичское Заозерье" занимает достаточно заметное и знаковое место", - цитируются в сообщении слова заместителя председателя правления банка Ирины Кашиной.
Кроме того, посетители соревнований могли воспользоваться возможностями благотворительной платформы "Совкомбанк про добро" и поддержать костромской фонд "Открыть Мир".