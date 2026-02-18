Рейтинг@Mail.ru
16:43 18.02.2026
Команда Совкомбанка завоевала медали лыжного марафона "Галичское Заозерье"
Команда Совкомбанка завоевала медали лыжного марафона "Галичское Заозерье"
2026
Новости
Команда Совкомбанка завоевала медали лыжного марафона "Галичское Заозерье"

Совкомбанк выступил партнером лыжного марафона "Галичское Заозерье"

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Совкомбанк подготовил собственную команду спортсменов и любителей для участия в лыжном марафоне "Галичское Заозерье", который прошел в минувшие выходные в Костромской области, сообщает банк.
Банк выступает титульным партнером ежегодного марафона "Галичское Заозерье. Лыжный марафон Совкомбанк".
"В этом году 35 сотрудников банка встали на лыжи и привезли сразу семь медалей: 4 серебра и 3 бронзы", - говорится в сообщении.
Всего в марафоне приняли участие более двух тысяч человек. В их числе - совсем юные спортсмены, соревновавшиеся на дистанциях 500 метров и 1000 метров. Для взрослых трасса позволяла преодолеть в свободном или классическом стиле, а также на охотничьих лыжах дистанции в 6, 14, 20, 28 и 50 километров.
"Совкомбанк занимает принципиальную позицию в вопросе поддержки и спорта и здорового образа жизни. Поэтому традиционно не первый год мы участвуем в этом большом спортивном снежном мероприятии – празднике спорта. Также участвует команда, очень большая команда. В спортивном календаре нашей страны "Галичское Заозерье" занимает достаточно заметное и знаковое место", - цитируются в сообщении слова заместителя председателя правления банка Ирины Кашиной.
Кроме того, посетители соревнований могли воспользоваться возможностями благотворительной платформы "Совкомбанк про добро" и поддержать костромской фонд "Открыть Мир".
Логотип Совкомбанка - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Совкомбанк подвел итоги проекта "Технологии Добра" за 2025 год
12 февраля, 14:21
 
Костромская область
Совкомбанк
 
 
