Команда Совкомбанка завоевала медали лыжного марафона "Галичское Заозерье"

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Совкомбанк подготовил собственную команду спортсменов и любителей для участия в лыжном марафоне "Галичское Заозерье", который прошел в минувшие выходные в Костромской области, сообщает банк.

Банк выступает титульным партнером ежегодного марафона "Галичское Заозерье. Лыжный марафон Совкомбанк".

"В этом году 35 сотрудников банка встали на лыжи и привезли сразу семь медалей: 4 серебра и 3 бронзы", - говорится в сообщении.

Всего в марафоне приняли участие более двух тысяч человек. В их числе - совсем юные спортсмены, соревновавшиеся на дистанциях 500 метров и 1000 метров. Для взрослых трасса позволяла преодолеть в свободном или классическом стиле, а также на охотничьих лыжах дистанции в 6, 14, 20, 28 и 50 километров.

"Совкомбанк занимает принципиальную позицию в вопросе поддержки и спорта и здорового образа жизни. Поэтому традиционно не первый год мы участвуем в этом большом спортивном снежном мероприятии – празднике спорта. Также участвует команда, очень большая команда. В спортивном календаре нашей страны "Галичское Заозерье" занимает достаточно заметное и знаковое место", - цитируются в сообщении слова заместителя председателя правления банка Ирины Кашиной.