В Совфеде предложили ввести классификацию частных пансионатов для пожилых

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В Совфеде предложили ввести обязательное требование о прохождении классификации для всех частных организаций, предоставляющих услуги стационарного ухода для пожилых граждан и инвалидов по примеру "звездности" отелей, учитываться будут пожарная безопасность и санитарные нормы.

Соответствующее письмо в адрес вице-премьера РФ Татьяны Голиковой направил сенатор Олег Голов. Документ есть в распоряжении РИА Новости.

В частности, парламентарий предлагает внести изменения в закон "Об основах социального обслуживания граждан в РФ": "ввести обязательное требование о прохождении классификации для всех частных организаций, предоставляющих услуги стационарного ухода".

Кроме того, предлагается разработать Положение о классификации: критерием присвоения категории (по аналогии со "звездами" отелей) сделать подтвержденное соответствие базовым требованиям пожарной безопасности, СанПиН для стационарных организаций (санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления) и условиям доступности среды.

Еще одно предложение законодателя - установить межведомственный обмен.

"Обязать ФНС автоматически информировать органы соцзащиты, МЧС Роспотребнадзор при регистрации кодов ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности), связанных с уходом за престарелыми и инвалидам", - говорится в обращении.

По мнению Голова, данный подход позволит создать прозрачный реестр безопасных учреждений, не вводя сложный институт лицензирования, но отсекая от рынка "теневые" объекты, неспособные обеспечить безопасность жизни людей.

Сенатор пояснил, что в его адрес поступают многочисленные обращения от представителей регионов и общественных организаций, касающиеся критической ситуации в сфере деятельности негосударственных (частных) организаций стационарного социального обслуживания.

"Речь идет о так называемых "частных домах престарелых" и пансионатах для инвалидов, которые массово открываются в жилом секторе, часто в обычных частных домах или квартирах, не имея статуса поставщиков социальных услуг", - отметил он.

По словам политика, пользуясь пробелами в законодательстве, такие организации работают под видом предоставления "услуг по проживанию" или сиделок, избегая проверок Госпожнадзора и Роспотребнадзора. Системные нарушения требований пожарной безопасности и санитарных норм в таких объектах регулярно приводят к трагическим последствиям и гибели маломобильных граждан.

"Попытки введения обязательного лицензирования данной деятельности ранее не были поддержаны ввиду риска избыточного давления на бизнес. Однако оставлять сферу без контроля больше нельзя", - уверен Голов.