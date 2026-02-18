https://ria.ru/20260218/sobjanin-2075130184.html
Собянин сообщил о бесплатной парковке на улицах Москвы 23 февраля
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 23 февраля можно будет бесплатно парковаться на всех улицах Москвы. РИА Новости, 18.02.2026
