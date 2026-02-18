Рейтинг@Mail.ru
Собянин сообщил о бесплатной парковке на улицах Москвы 23 февраля - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:15 18.02.2026 (обновлено: 10:36 18.02.2026)
https://ria.ru/20260218/sobjanin-2075130184.html
Собянин сообщил о бесплатной парковке на улицах Москвы 23 февраля
Собянин сообщил о бесплатной парковке на улицах Москвы 23 февраля - РИА Новости, 18.02.2026
Собянин сообщил о бесплатной парковке на улицах Москвы 23 февраля
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 23 февраля можно будет бесплатно парковаться на всех улицах Москвы. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T10:15:00+03:00
2026-02-18T10:36:00+03:00
москва
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766228362_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_381ce148ebf74238f5950f9594c542bd.jpg
https://ria.ru/20260209/metro-2073212339.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766228362_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5e4c79e983905aaa7fde9c225891a8dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, сергей собянин
Москва, Сергей Собянин
Собянин сообщил о бесплатной парковке на улицах Москвы 23 февраля

Собянин: 23 февраля можно будет бесплатно парковаться на всех улицах Москвы

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДорожное движение на одной из улиц в Москве
Дорожное движение на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Дорожное движение на одной из улиц в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 23 февраля можно будет бесплатно парковаться на всех улицах Москвы.
"Двадцать третьего февраля можно будет бесплатно парковаться на всех московских улицах. В том числе на парковках с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час и в зонах динамического тарифа", - написал Собянин в мессенджере MAX.
Мэр отметил, что парковки со шлагбаумом продолжат работать в обычном режиме.
Объявление о скором открытии у входа на станцию метро - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Собянин рассказал, сколько станций метро построят в Москве к 2032 году
9 февраля, 14:49
 
МоскваСергей Собянин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала