Ситуация с международной безопасностью подошла к опасной черте, заявил МИД - РИА Новости, 18.02.2026
12:05 18.02.2026 (обновлено: 12:06 18.02.2026)
Ситуация с международной безопасностью подошла к опасной черте, заявил МИД
Ситуация с международной безопасностью подошла к опасной черте, заявил МИД

МИД: из-за истечения ДСНВ ситуация с безопасностью подошла к опасной черте

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Ситуация с международной безопасностью подошла к опасной черте, в том числе из-за истечения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Положение в области международной безопасности, которая подошла к достаточно опасной черте в силу целого комплекса взаимосвязанных факторов, включая завершение жизненного цикла последнего Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Срок действия российско-американского договора о стратегических наступательных вооружениях истек 5 февраля. Президент России Владимир Путин объявил, что после истечения ДСНВ Россия готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с договором принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей.
Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3)
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3)
29 декабря 2025, 15:32
 
РоссияВ миреСШАМария ЗахароваВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
