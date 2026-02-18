Названы пять главных ошибок вкладчика в эпоху снижения ставок

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. На фоне снижения ставок вкладчикам трудно удержаться от соблазнительных предложений доходности на уровне годичной давности. К чему это может привести, рассказала агентству "Прайм" эксперт по кредитованию и инвестициям Эльвира Глухова.
По ее словам, в погоне за доходностью 27% годовых вкладчики в панике спешат досрочно расторгать действующие договоры и "выгодно переложиться".
"Такие действия чреваты тем, что вы потеряете уже накопленные проценты. В этом случае банки обычно пересчитывают доход по минимальной ставке "до востребования", то есть примерно 0,01% годовых", — предупредила эксперт.
К прочим ошибкам она отнесла невнимание к условиям маркетинговых акций, которыми банки заманивают клиентов, поиск "выгоды" в продуктах с негарантированной доходностью, неправильный выбор срока вклада. При этом многие забывают о страховке и налогах, что тоже является ошибкой, заключила Глухова.