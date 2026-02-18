Рейтинг@Mail.ru
Названы пять главных ошибок вкладчика в эпоху снижения ставок - РИА Новости, 18.02.2026
02:10 18.02.2026
Названы пять главных ошибок вкладчика в эпоху снижения ставок
Названы пять главных ошибок вкладчика в эпоху снижения ставок
На фоне снижения ставок вкладчикам трудно удержаться от соблазнительных предложений доходности на уровне годичной давности. К чему это может привести,... РИА Новости, 18.02.2026
эльвира глухова
Названы пять главных ошибок вкладчика в эпоху снижения ставок

Финансист Глухова: при снижении ставок не всегда стоит закрывать имеющийся вклад

© РИА Новости / Илья Питалев
Сотрудница в отделении банка
Сотрудница в отделении банка - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Сотрудница в отделении банка. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. На фоне снижения ставок вкладчикам трудно удержаться от соблазнительных предложений доходности на уровне годичной давности. К чему это может привести, рассказала агентству "Прайм" эксперт по кредитованию и инвестициям Эльвира Глухова.
По ее словам, в погоне за доходностью 27% годовых вкладчики в панике спешат досрочно расторгать действующие договоры и "выгодно переложиться".
"Такие действия чреваты тем, что вы потеряете уже накопленные проценты. В этом случае банки обычно пересчитывают доход по минимальной ставке "до востребования", то есть примерно 0,01% годовых", — предупредила эксперт.
К прочим ошибкам она отнесла невнимание к условиям маркетинговых акций, которыми банки заманивают клиентов, поиск "выгоды" в продуктах с негарантированной доходностью, неправильный выбор срока вклада. При этом многие забывают о страховке и налогах, что тоже является ошибкой, заключила Глухова.
Россиянам рассказали о появлении вкладов "с двойным дном"
